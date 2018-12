Dera: Zmiana w KNF nie ma drugiego dna

Zmiana przedstawiciela prezydenta Andrzeja Dudy w KNF, to nie jest wotum nieufności wobec Zdzisława Sokala, wynika ona ze zmiany przepisów, nie ma tu żadnego „drugiego dna”, to zmiana techniczna; Sokal pozostaje doradcą głowy państwa - powiedział we wtorek prezydencki minister Andrzej Dera.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda odwołał z funkcji swego przedstawiciela w Komisji Nadzoru Finansowego Zdzisława Sokala; w jego miejsce powołał Cezarego Kochalskiego - poinformowała w poniedziałek Kancelaria Prezydenta.

Dera był pytany w TVN24, czy zmiana przedstawiciela prezydenta w KNF, to wotum nieufności dla Sokala. „Nie, to nie jest wotum nieufności, pan Zdzisław Sokal dalej jest doradcą pana prezydenta, a ta zmiana wynika ze zmiany przepisów” - powiedział Dera.

Wyjaśnił, że Sokal był przedstawicielem prezydenta w KNF, a po nowelizacji przepisów, Bankowy Fundusz Gwarancyjny ma udział w KNF-ie i w związku z tym Sokal został odwołany, a jego miejsce zajął inny doradca ekonomiczny, czyli prof. Kochalski.

Pytany, czy nie ma w tej zmianie żadnego „drugiego dna”, odparł: „Oczywiście żadnego drugiego dna nie ma, (to) zwykła zmiana techniczna”.

Dera dopytywany, czy prezes Narodowego Banku Polskiego Adam Glapiński cieszy się pełnym zaufaniem prezydenta, odparł, że szef NBP, to organ niezależny od prezydenta. „Nie mam w tej chwili wiedzy na temat negatywnej oceny pana prezesa, nie słyszałem o takiej” - zapewnił prezydencki minister.

Kancelaria Prezydenta tłumaczy, że zastąpienie przez Kochalskiego, Sokala jest podyktowane „zmianą ustawy z dnia 21 lipca 2006 r. o nadzorze nad rynkiem finansowym, dokonaną ustawą z dnia 9 listopada 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze wzmocnieniem nadzoru nad rynkiem finansowym oraz ochrony inwestorów na tym rynku (…), która w części weszła w życie w dniu 14 grudnia 2018 r.”. Dodano, że nowelizacja ta „w szczególności wprowadza w skład Komisji Nadzoru Finansowego, przedstawiciela Bankowego Funduszu Gwarancyjnego, z głosem doradczym”.

PAP/ as/