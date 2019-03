Ceny żywności powodem wzrostu inflacji

Główną przyczyną silnego wzrostu inflacji były ceny żywności – piszą w swoim komentarzu do lutowego odczytu wskaźnika wzrostu cen towarów i usług analitycy PKO BP.

W szczególności ceny warzyw, których dynamika w całym regionie (m.in. w Niemczech i Czechach) przekracza 10 proc. r/r (w Polsce 15,8 proc.). Roczna dynamika w kategorii żywność i napoje bezalkoholowe po 5 miesiącach powróciła do poziomu 2,1 proc. (vs 0,8 proc. w styczniu) – czytamy w komentarzu ekonomistów tego banku.

Jak poinformował GUS inflacja CPI w lutym wyniosła 1,2 proc. r/r. Czytaj także: Inflacja w górę, choć nadal niska

Jak ocenia Monika Kurtek, główna ekonomistka Banku Pocztowego, w lutym zgodnie z oczekiwaniami nastąpiło przyspieszenie inflacji do 1,2 proc.r/r.

Z szacunków ekonomistów ING BSK wynika, że dynamika inflacji bazowej wzrosła z 0,7 proc.r/r w styczniu do 1 proc.r/r w lutym.

Ich zdaniem w najbliższych miesiącach dojdzie do stopniowego wzrostu inflacji.

GUS podał także zrewidowane wagi w koszyku inflacji CPI, które pokazują strukturę wydatków w budżetach gospodarstw domowych w 2018 r. Jak wskazują ekonomiści Credit Agricole, „na szczególną uwagę zasługuje dalsze zwiększenie udziału wydatków na żywność (24,89 proc. w 2018 r. wobec 24,36 proc. w 2017 r.)”.

GUS / autor: Źródło: GUS

Według nich „w całym 2019 r. inflacja utrzyma się na poziomie wyraźnie poniżej celu RPP, co jest zgodne z naszym scenariuszem stabilizacji stóp procentowych NBP w całym 2019 r. (pierwsza podwyżka w marcu 2020 r.)”.

Analitycy PKO BP spodziewają się inflacji w okolicach połowy roku na poziomie 2,0 proc.

Rewizja danych nieznacznie zmieniła nasze oczekiwania wobec ścieżki inflacji w 2019. Zakładając, że akty wykonawcze do ustawy o cenach prądu wejdą w życie w kwietniu, a URE i przedsiębiorstwa dostosują się do nich od początku maja, w okolicach połowy roku (maj-czerwiec) inflacja może osiągnąć 2,0 proc., aby w 2 poł. 2019 r. spowolnić do ok. 1,7 proc. i ponownie przyspieszyć w IV kw. 2019 r. osiągając szczyt w grudniu (ok. 2,1-2,2 proc. r/r) – piszą w komentarzu ekonomiści PKO BP.