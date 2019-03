Parchimowicz przeciw karze więzienia za wyłudzenia VAT?

Sejmowa komisja śledcza ds. VAT rozpoczęła dziś przesłuchanie byłego dyrektora Biura do Spraw Przestępczości Zorganizowanej Prokuratury Krajowej Krzysztofa Parchimowicza.

Komisja Śledcza ds. VAT rozpoczęła przesłuchanie byłego dyrektora Biura do Spraw Przestępczości Zorganizowanej Prokuratury Krajowej Krzysztofa Parchimowicza. Złoży on zeznania w toczącym się postępowaniu zmierzającym do zbadania prawidłowości i legalności działań oraz występowania zaniedbań i zaniechań organów i instytucji publicznych w zakresie zapewnienia dochodów Skarbu Państwa z tytułu podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego w okresie od grudnia 2007 r. do listopada 2015 r.

Parchimowicz informował ale nie kierował poleceń

Pismo, które wysłałem do prokuratorów miało charakter informacyjny i nigdy nie stanowiło polecenia - mówił we wtorek podczas przesłuchania sejmowej komisji śledczej. ds. VAT były dyrektor Biura do Spraw Przestępczości Zorganizowanej Prokuratury Krajowej Krzysztof Parchimowicz.

Parchimowicz powiedział w swojej swobodnej wypowiedzi, że 27 lutego 2009 roku wysłał pismo do prokuratorów, w którym - jak mówił - starał się zwrócić uwagę, by nie traktowali spraw dotyczących należności podatkowych schematycznie. Mówił, że z jego obserwacji wynikało, że gdy przejął stanowisko Biura ds. Przestępczości Zorganizowanej, zauważył, że prokuratorzy nadużywali orzeczenia Sądu Najwyższego, traktując każdego podejrzanego czy oskarżonego o zaniżanie należności podatkowych jako przestępcę.

Podkreślił, że w piśmie tym starał się wyjaśnić i wskazać, że takie automatyczne stosowanie orzeczenia SN może (…) „stanowić pewien kłopot, jeśli chodzi o realizację praw osób podejrzanych i oskarżonych”.

Wskazał również, że potwierdzenia niejednolitej praktyki prokuratorów zakresie kwalifikacji przestępstw podatkowych dostarcza „analiza aktów oskarżenia i wyroków z roku 2010”.

Na co jest miejsce w kodeksie karnym?

W Kodeksie karno-skarbowym nie ma miejsca dla kary 25 lat więzienia - mówił we wtorek przed komisją ds. VAT b. dyrektor Biura do Spraw Przestępczości Zorganizowanej PK Krzysztof Parchimowicz.

Pytany przez posła PiS Kazimierza Smolińskiego o filozofię karania za przestępstwa skarbowe, Parchimowicz powiedział, że zgodnie z kks „najpierw jest zwrot, potem kara finansowa, a dopiero na końcu kara pozbawienia wolności”.

„W Kodeksie karno-skarbowym nie ma miejsca na 25 lat więzienia” - mówił.

Powiedział też, że nie otrzymywał raportów ABW, CBA o sytuacji ekonomicznej kraju, „a być może nie otrzymywałem też raportów Generalnego Inspektora Informacji Finansowej”. Nie odpowiedział też Smolińskiemu na pytanie, czy dostał raport CBŚ z kwietnia 2008 roku o przestępczości zorganizowanej w Polsce. „Nie potrafię odpowiedzieć na to pytanie bez zapoznania się z treścią tego raportu” - mówił.

Na pytanie, czy zdawał sobie sprawę, że w 2015 roku 35 proc. spraw z art. 76 kks było umarzanych, 35 zawieszanych, a tylko 28 trafiało do sądów, były szef Biura do Spraw Przestępczości Zorganizowanej PK odrzekł: „nie mam pojęcia o czym pan przewodniczący mówi”.

Wskazał też, kwalifikacja spraw związanych z wyłudzeniem podatków wyłącznie jako przestępstw skarbowych w przypadku poważnych przestępstw nie zwiększała poczucia bezkarności.

Komisja ds. VAT została powołana na początku lipca 2018 r. Zgodnie z sejmową uchwałą, ma zbadać prawidłowość i legalność działań oraz występowanie zaniedbań i zaniechań organów i instytucji publicznych w zakresie zapewnienia dochodów Skarbu Państwa z tytułu podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego w okresie od grudnia 2007 r. do listopada 2015 r.

Przesłuchała już wielu świadków, w tym większość wiceministrów finansów z badanego okresu oraz byłego szefa tego resortu Jana Vincent-Rostowskiego (dwukrotnie). Ostatnim świadkiem przesłuchiwanym przez komisję był Krzysztof Bondaryk, były szef ABW w latach 2008-2013.

