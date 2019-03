Przedsiębiorcy oczekiwali uproszczeń w VAT

Nowelizacja ustawy o VAT z 2008 roku zawierała szereg wypracowanych wcześniej uproszczeń w rozliczeniach, których oczekiwali przedsiębiorcy - zeznała w środę przed komisją ds. VAT b. zastępczyni dyrektora departamentu podatku od towarów i usług w MF Anna Cyrańska.

Przewodniczący komisji Marcin Horała pytał, czy Cyrańska brała udział w pracach nad nowelizacją ustawy o podatku od towarów i usług, przyjętej w listopadzie 2008 roku. Cyrańska odparła, że prowadziła tą nowelę „na najniższym, technicznym szczeblu”.

Dopytywana o okoliczności wprowadzenia do niej możliwości kwartalnego rozliczania się podatników Cyrańska powiedziała, że część przyjętych wówczas zmian została wypracowana jeszcze przed 2008 rokiem.

„Ponieważ w 2008 roku, kiedy prowadziłam tę ustawę, byłam niejako kontynuatorem prac poprzedniego projektu +radowego+, czyli tego, który w Sejmie piątej kadencji nie uzyskał ostatecznie opublikowanego kształtu, tylko został przerwany w wyniku dyskontynuacji prac sejmowych. Większość rozwiązań, które przyjęliśmy w projekcie +radowym+ w 2008 roku, to były rzeczy, które już wypracowaliśmy w latach poprzednich” - mówiła.

Oświadczyła, że nowela zawierała „szereg rozwiązań upraszczających rozliczenia podatku od towarów i usług, na które oczekiwali przedsiębiorcy”. Zaznaczyła też, że „nie przypomina sobie”, by w toku prac nad nowelą pojawiła się propozycja ograniczenia rozliczeń kwartalnych.

„Wiedzieliśmy, że to (rozliczenia kwartalne- PAP) może znacznie poprawić podatnikom rozliczenie, ale my staraliśmy się, wprowadzające je, żeby zachować wpływy budżetowe w ten sposób, że wprowadzone były zaliczki miesięczne na podatek przy większych podmiotach; oznacza to, że budżet nie czekał do ostatniej chwili na rozliczenie tego podatku, tylko z zaliczek miesięcznych finansował potrzeby wydatkowe”- tłumaczyła.

Dopytywana czy - w jej opinii - rozliczenia kwartalne mogły sprzyjać oszustom podatkowym, Cyrańska odparła, że pion kontrolny MF wskazywał, iż „różnice w deklarowaniu podatku przez dostawcę i przez nabywcę, czyli różne okresy rozliczeniowe, mogą sprzyjać tego typu nieprawidłowościom”.

Horała pytał też, czy Cyrańska pamięta „jakąś aktywność” doradczyni społecznej b. ministra finansów Jacka Rostowskiego Renaty Hayder przy pracach nad nowelą z 2008 roku.

„Pamiętam, że przygotowywałam odpowiedź na propozycję, którą przedłożyła Renata Hayder przy projekcie tej ustawy. Był to domysł, żeby wprowadzić tam fakultatywny dla podatników moment powstania obowiązku podatkowego, co zostało (..) wyraźnie skrytykowane i nie znalazło się ostatecznie w projekcie” - odparła.

