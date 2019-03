VAT: W czasach PO nie egzekwowano prawa

Nikt, nigdy w departamencie VAT ministerstwa finansów nie działał na rzecz rozszczelnienia systemu podatkowego - zapewniła dziś przed komisją ds. VAT b. zastępczyni dyrektora departamentu podatku od towarów i usług w MF Anna Cyrańska.

Każda z legislacji, które przedstawialiśmy, zawierała kompletny opis - co jest poluzowaniem, co jest uproszczeniem, gdzie likwidujemy barierę, co jest implementacją obowiązkową, co jest uszczelnieniem - mówiła Cyrańska. Jak dodała, sądzi, że było to ok. 40 zmian ustawowych plus akty niższego rzędu. „Każda ustawa zawierała w założeniach i uzasadnieniu takie punkty” - podkreśliła. „Nigdy nie było sytuacji, żeby przepisy były nieszczelne. Były szczelne, jest jednak kwestia, jak się ich przestrzega i jak się je egzekwuje” - dodała b. wicedyrektor.

Pytana, czy zdarzyło się, żeby ktoś z zewnątrz narzucił przyjęcie jakichś konkretnych rozwiązań, świadek oświadczyła, że jej zdaniem w obszarze podatku VAT takiej sytuacji nie było.

Oceniając metodę odwróconego obciążenia VAT Anna Cyrańska stwierdziła, że jest to „rozwiązanie punktowe”, „w reakcji na daną skale zjawiska z danego okresu, porządkujące sytuację w danej branży”. Podkreśliła, że analiza ex post wprowadzenia odwróconego VAT na pręty stalowe pokazała, że sytuacja się unormowała, a dochody budżetowe wzrosły.

Zwróciła też uwagę, że wiele państw UE lobbuje za wprowadzeniem generalnego odwróconego obciążenia i taki pilotaż miałby być przeprowadzony w Czechach. „Nowa dyrektywa pozwala na coś takiego w państwach, w których występuje odpowiednio wysoki poziom luki podatkowej, biorący się z karuzel - wyjaśniła. Cyrańska dodała, że zgodnie z raportem KE z 2015 r., Polska tych kryteriów nie spełniała.

Odnosząc się do możliwości wprowadzenia odwróconego VAT na elektronikę świadek zauważyła, że towar ten częściowo trafia do odbiorców końcowych - konsumentów, musi być zatem system łatwo weryfikujący nabywcę - czy to jest konsument czy płatnik VAT. „Z tego co kojarzę czekaliśmy na taki system” - dodała.

PAP/ as/