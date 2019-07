Kto jeszcze stanie przed komisją VAT?

Są jeszcze cztery osoby, które w lipcu chce przesłuchać komisja ds. VAT - to m.in. b. premier Donald Tusk, b. szefowa MSW Teresa Piotrowska i b. sekretarz stanu w KPRM Sławomir Nowak - powiedziała we wtorek członek komisji Małgorzata Janowska (PiS). Dodała, że wciąż nie ma pewności, czy b. premier stawi się na przesłuchaniu.

„Są jeszcze cztery osoby: Donald Tusk - 16 lipca o godz. 10, Teresa Piotrowska - 17 lipca o godz. 9, Sławomir Siwy - 17 lipca o 12, Sławomir Nowak - 18 lipca o godz. 11” - powiedziała we wtorek członek sejmowej komisji śledczej ds. VAT Małgorzata Janowska (PiS) pytana, kogo i kiedy jeszcze przesłucha komisja.

„Zobaczymy czy (Donald Tusk) w ogóle przyjedzie na to posiedzenie (komisji ds. VAT). Wszystkich nas zastanawia, czy odbierze (wezwanie) i czy tego dnia faktycznie przyjedzie do nas, żeby zeznawać” - powiedziała we wtorek członek sejmowej komisji śledczej ds. VAT Małgorzata Janowska (PiS) pytana o planowane na 16 lipca br. przesłuchanie b. premiera Donalda Tuska.

Janowska dodała, że czas na przesłuchania świadków komisja ds. VAT ma zaplanowany do 18 lipca. „Nie możemy sobie tutaj pozwolić na ustawianie kilku terminów, dlatego, że musimy mieć też czas na napisanie protokołu. Ten protokół będzie pisany tylko i wyłącznie w ciągu miesiąca, gdzie inne komisje, np. Amber Gold, miały na to pół roku . (…) Mam nadzieję, że Donald Tusk zjawi się” - podkreśliła.

Dodała, że podczas ostatniego przesłuchania b. premiera - 17 czerwca br. - nie wszyscy członkowie komisji zadali mu wszystkie swoje pytania.

„Tych pytań się nasuwa bardzo dużo. Chcemy jeszcze dopytać o niektóre kwestie. Świadkowie potwierdzili, że świadomość Donalda Tuska była w tym zakresie (nieprawidłowości z VAT - PAP), pan Donald Tusk zaprzecza temu, więc ewidentnie gdzieś tam jest przekłamanie” - oceniła.

„Teraz musimy dociec, kto tu kłamie. Kilku świadków stwierdziło, że Donald Tusk miał tą wiedzę, więc możemy tylko wyłącznie przypuszczać, że może i faktycznie pan Donald Tusk mija się z prawdą” - powiedziała Janowska.

Pytana o planowane na 18 lipca br. przesłuchanie Sławomira Nowaka - b. sekretarza stanu w KPRM i b. szefa gabinetu politycznego Donalda Tuska - oceniła, że jest on „bardzo ważnym świadkiem, który czynnie uczestniczył w rozszczelnianiu systemu podatkowego”. „Zastanawiamy się, czy faktycznie przybędzie” - dodała.

„Widać, że część osób nie miała kompetencji, a część osób była +zbyt kompetentna+ i działała na szkodę państwa. Chcemy dociec, kto bezpośrednio wpływał na osoby mniej kompetentne i przekazywał tak wiedzę, że w tym zakresie nic nie było robione” - podkreśliła Janowska pytana o to, czy na obecnym etapie prac komisji można już określić co było powodem luki w VAT.

