2018 r. - rekordy w gospodarce i na rynkach finansowych

1,3 proc.

Tyle wyniosła inflacja w listopadzie. Równie niska była w marcu, a poprzednio niższa była w grudniu 2016 r. W 2017 r. najniższy wzrost inflacji miał miejsce w czerwcu, gdy wyniósł 1,5 proc.

1,5 proc.

Podstawowa stopa procentowa NBP utrzymuje się na rekordowo niskim poziomie już od marca 2015 r. i wszystko wskazuje na to, że nie ulegnie ona zmianie jeszcze przez co najmniej kilkanaście miesięcy. Rada Polityki Pieniężnej nie zdecyduje się na jej podwyżkę w warunkach niemal pewnego spowolnienia tempa wzrostu gospodarczego, nawet jeśli inflacja miałaby znacząco pójść w górę.

1,5 proc.

Tyle wynosi średnie oprocentowanie lokat bankowych o terminie do dwóch lat. Nie zmienia się ono od października 2017 r. i raczej nie ulegnie zmianie, dopóki Rada Polityki Pieniężnej nie podniesie stóp procentowych.

794 mld zł

Tyle pieniędzy trzymały gospodarstwa domowe na rachunkach i lokatach w bankach na koniec października. To o 66 mld zł więcej niż rok wcześniej, co oznacza wzrost o 9 proc. Wartość środków na rachunkach bieżących wyniosła 501,5 mld zł i była wyższa niż w październiku 2017 r. o prawie 68 mld zł, czyli o ponad 15 proc. Na lokatach terminowych Polacy trzymali nieco ponad 292 mld zł, co oznacza spadek w porównaniu do października 2017 r. o 2,1 mld zł., czyli o 7 proc.

11,6 mld zł

Taką kwotę wydali do listopada nabywcy detaliczni na obligacje skarbowe. To wartość najwyższa w historii sprzedaży tego typu papierów. Większość rodzajów obligacji zapewnia odsetki wyższe niż lokaty bankowe, za wyjątkiem papierów trzymiesięcznych, których oprocentowanie wynosi 1,5 proc., czyli tyle samo, co przeciętnie oferują banki.

5,7 proc.

Najniższą stopę bezrobocia w historii zanotowano we wrześniu i październiku. W październiku liczba zarejestrowanych bezrobotnych wyniosła 937,3 tys. i była niższa niż rok wcześniej o 132,2 tys. Poniżej miliona zeszła już w czerwcu 2018 r.

4.921,39 zł

Tyle wynosiło w październiku średnie wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw (zatrudniających powyżej 9 pracowników), co oznacza wzrost o 7,6 proc. w porównaniu z październikiem 2017 r. Wyższe było jedynie w grudniu ubiegłego roku, gdy wyniosło 4973,73 zł., ale wynik grudniowy zwykle podbijają wypłaty rocznych nagród i premii. Podobnie powinno być i w tym roku. W 2018 r. najmocniej, bo o 7,8 proc. średnie wynagrodzenie w firmach wzrosło w kwietniu. W 2019 r. dynamika średniej płacy powinna utrzymać się na wysokim poziomie, sięgającym 6-7 proc.

2.247,67 zł

Tyle w październiku wynosiła średnia emerytura i renta brutto. To rekordowo wysoki poziom, ale tylko o 3,5 proc. wyższy niż przed rokiem, a w dodatku stanowił jedynie nieco ponad 45 proc. średniego wynagrodzenia w firmach. Ta relacja, zwana stopą zastąpienia, w przyszłości będzie się zdecydowanie pogarszać.

10,3 proc.

O tyle wzrosła produkcja przemysłowa w lipcu. Mocniej rosła w marcu i w październiku ubiegłego roku (odpowiednio o 11 i 12,3 proc.), a wcześniej wyższą dynamikę osiągała na przełomie lat 2010-2011.

16.593

To najwyższa, osiągnięta w sierpniu, liczba mieszkań oddanych do użytku. Pod tym względem rynek mieszkaniowy nieco wyhamował. W lipcu ubiegłego roku oddano do użytku 17.344 mieszkania, a w grudniu 18.570.

5,3 proc.

O tle wzrósł PKB w pierwszym kwartale. Nieznacznie wyższy wzrost (5,4 proc.) ostatnio zanotowano jedynie w trzecim kwartale 2017 r., a wcześniej w pierwszych miesiącach 2008 r. (5,8 proc.). Wbrew obawom, w 2018 r. nie doszło do spowolnienia w gospodarce, która rosła w drugim i trzecim kwartale o 5,1 proc. W 2019 r. tempo wzrostu będzie jednak już słabsze.

5,3 proc.

O tyle zwiększyło się spożycie gospodarstw domowych w pierwszym kwartale. Poprzednio mocniejszy wzrost notowano u szczytu poprzedniego cyklu koniunktury w 2008 r., gdy dynamika konsumpcji sięgała 5,8-6,8 proc.

9,9 proc.

O tyle wyższe niż przed rokiem były w trzecim kwartale nakłady brutto na środki trwałe. Wcześniej dynamika wydatków na inwestycje była wyższa w pierwszych miesiącach 2014 r., gdy wyniosła 12 proc. Rosną głównie inwestycje publiczne, zaś w przypadku firm prywatnych wciąż mamy do czynienia ze słabą dynamiką.

3,32 zł

To najniższy, osiągnięty w lutym, kurs dolara. W kolejnych miesiącach amerykańska waluta mocno podrożała. Najwięcej, prawie 3,84 zł, a więc o ponad 15 proc. drożej, trzeba było za nią płacić pod koniec października. To efekt podwyżek stóp procentowych w Stanach Zjednoczonych oraz licznych napięć na światowym rynku finansowym. W połowie grudnia dolar potaniał do niespełna 3,8 zł.

4,14 zł To najniższy, osiągnięty w lutym kurs euro. Wspólna waluta najdroższa była na początku lipca, gdy trzeba było za nią płacić prawie 4,4 zł. (wzrost o ponad 6 proc.). Pod koniec roku potaniała do 4,29 zł.

2.630 punktów

To najwyższa w 2018 r., osiągnięta pod koniec stycznia, wartość indeksu największych spółek, notowanych na warszawskiej giełdzie. Kolejne miesiące przyniosły spore spadki notowań. W połowie grudnia WIG20 wynosił niewiele ponad 2300 punktów, był więc o 12,5 proc. niżej niż w styczniu. Najmocniej, o prawie 21 proc., zniżkował pod koniec października. Jeszcze gorzej radziły sobie indeksy średnich i małych spółek, tracąc od końca stycznia do połowy grudnia odpowiednio prawie 20 i 28 proc.

Roman Przasnyski Główny Analityk GERDA BROKER