Rostowski musi sporo wyjaśnić przed komisją VAT

Na ponownym przesłuchaniu b. ministra finansów Jacka Rostowskiego będzie wyjaśniany wątek ilości wejść do Ministerstwa Finansów jego doradczyni społecznej Renaty Hayder - przekazał przewodniczący sejmowej komisji ds. VAT Marcin Horała (PiS).

Portal tvp.info poinformował w środę, że dotarł do zapisu systemu kontroli MF, który - jak podkreśla - przeczy zeznaniom przed komisją ds. VAT b. ministra finansów Jacka Rostowskiego dotyczących roli jaką w ministerstwie odgrywała jego doradczyni społeczna Renata Hayder. „W roku 2008 Renata Hayder wchodziła do ministerstwa 125 razy. W roku 2008 było 252 dni roboczych, więc pani Hayder pojawiała się w ministerstwie średnio co drugi dzień. Często były to wielogodzinne pobyty, można też domniemywać, że było ich jeszcze więcej. W sytuacji, gdy dana osoba była osobiście wprowadzana przez ministra, obecność nie musiała być odnotowana” - napisano na portalu. Podczas przesłuchania przed komisją w grudniu ub.r. Rostowski był pytany, czy Hayder miała biuro w ministerstwie, o czym wcześniej informowała podczas przesłuchania ówczesna zastępczyni Rostowskiego Elżbieta Chojna-Duch.

„Według mojej wiedzy, nie miała. Była sala, w której mogła usiąść ze swoim laptopem, ale własnego gabinetu nie miała. Byłem zaskoczony, że pani minister Chojna-Duch powiedziała, że miała. Ale nie dałbym sobie obciąć ręki z takiego błahego powodu” - powiedział Rostowski.

Portal odnosząc się również do grudniowych zeznań Rostowskiego napisał, że w ich trakcie „Rostowski mówił, że Hayder nie miała dostępu do żadnych danych klauzulowanych, a jej stanowisko nie wymagało weryfikacji przez odpowiednie służby” i że „zauważył też, że nie pełniła ona funkcji urzędniczych”.

Horała odniósł się do doniesień portalu. „Znam ten wykaz, dostaliśmy go jakiś czas temu. Faktycznie jest 125 wejść z systemu elektronicznej rejestracji w roku 2008” - przyznał przewodniczący.

Zapytany, czy komisja ponownie przesłucha Rostowskiego, odpowiedział: „Jeszcze nie zakończyliśmy przesłuchania pana ministra Rostowskiego i być może ten wątek też się pojawi”. Dodał, że wstępny termin przesłuchania b. ministra finansów wyznaczono na 3 kwietnia.

„Będzie o to pytany. Skoro pani Hayder nie pracowała nad konkretnymi rozwiązaniami, bo tak zeznał, nie wpływała na kształt ustaw, to co robiła co drugi dzień roboczy, nieraz przez kilka godzin, w Ministerstwie Finansów” - mówił Horała. „Każdy kto wie jak działają ministerstwie może też domniemać, że na pewno nie było mniej wejść, a mogło być więcej, bo jak minister wchodzi w towarzystwie gościa, to ten gość nie jest tam legitymowany, tylko minister po prostu go wprowadza” - powiedział.

Komisja ds. VAT została powołana na początku lipca 2018 r. Zgodnie z sejmową uchwałą, ma zbadać prawidłowość i legalność działań oraz występowanie zaniedbań i zaniechań organów i instytucji publicznych w zakresie zapewnienia dochodów Skarbu Państwa z tytułu podatku od towarów i usług i podatku akcyzowego w okresie od grudnia 2007 r. do listopada 2015 r.

Przesłuchała już wielu świadków, w tym większość wiceministrów finansów z badanego okresu oraz byłego szefa tego resortu Jana Vincent-Rostowskiego (dwukrotnie). Ostatnimi jak dotąd świadkami byli b. wiceministrowie finansów - Janusz Cichoń i Jacek Kapica, który pełnił również funkcję szefa Służby Celnej.

PAP/ as/