Dzieci sprzedają lemoniadę, złośliwcy donoszą

Od kilku lat, gdy na zewnątrz robi się naprawdę gorąco, na osiedlach w miastach czy w wakacyjnych kurortach można się natknąć na zaimprowizowane stoiska z lemoniadą czy świeżo wypieczonymi ciasteczkami domowej roboty. Jedni kibicują młodym sprzedawcom, chwaląc ich za przedsiębiorczość, inni piszą donosy. Czy, kiedy i jakie służby mogą ukarać dzieciaki za taką działalność?

Jak informuje fakt.pl, Straż Miejska w Bogatyni otrzymała od jednego z czujnych mieszkańców nietypowe zgłoszenie, które postawiło na nogi cały komisariat. Dotyczyło ono „prowadzonej przez małoletniego podejrzanej działalności gospodarczej, polegającej na sprzedaży napojów własnej produkcji”. Jak można przeczytać na służbowym Facebooku bogatyńskiej straży, funkcjonariusze potwierdzili zdarzenie i podjęli decyzję o natychmiastowym „zabezpieczeniu” ujawnionego towaru.

Zabezpieczenie towaru i szybki test organoleptyczny

Brzmi trochę, jak jedna z mrożących krew w żyłach historii przedstawianych przez Agatę Rowińską w programie „Kryminalny wieczór” (telewizja wPolsce24; pn-pt, po godz. 23). Na szczęście nie było aż tak strasznie, bo „zabezpieczenie” polegało na wykupieniu całej partii lemoniady i jej skonsumowaniu we własnym zakresie (tego dnia było naprawdę gorąco). „Jakość napoju oceniono bardzo wysoko” – napisała straż miejska we wpisie na służbowym Facebooku.

Taka sprzedaż nie wymaga pozwolenia

Przy okazji całego zdarzenia strażnicy zwrócili uwagę, że nie istnieją przepisy, które wprost regulowałyby tego typu sąsiedzkie, dziecięce inicjatywy. Zaapelowali jednak do rodziców i opiekunów o zachowanie rozsądku oraz nadzorowanie młodych „przedsiębiorców”, zwłaszcza pod kątem bezpieczeństwa i miejsca prowadzenia sprzedaży.

GIS rozwiewa wątpliwości

Do całej sytuacji odniósł się również Główny Inspektorat Sanitarny (GIS), który wyjaśnił w mediach społecznościowych, że taka okazjonalna sprzedaż nie wymaga rejestracji ani zatwierdzenia przez inspekcję sanitarną. Brak urzędowego nadzoru nie zwalnia jednak z obowiązku zachowania podstawowych zasad higieny. Jakich?

Higiena na pierwszym miejscu

Oto lista wytycznych GIS, które trzeba wziąć pod uwagę przy sprzedaży domowych napojów czy wypieków:

►dzieci powinny przygotowywać i sprzedawać produkty pod opieką osoby dorosłej

►owoce i dodatki muszą być dokładnie umyte

►lemoniadę i soki przyrządzamy wyłącznie na bazie wody zdatnej do picia, to samo tyczy się lodu

►żywność trzeba chronić przed słońcem, kurzem i owadami

►klienci powinni mieć dostęp do informacji o składnikach produktów i alergenach.

GIS przypomina, że żywność powinno się przygotowywać najlepiej w dniu sprzedaży, a jeśli świeżość produktów budzi jakiekolwiek wątpliwości, nie wolno wprowadzać ich do obrotu ani spożywać we własnym zakresie – wskazuje Inspektorat.

Grzegorz Szafraniec

na podst. fakt.pl, Straż Miejska w Bogatyni/Facebook

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