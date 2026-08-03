Co nas czeka na rynkach finansowych? Zalecana ostrożność

Nieco jastrzębi charakter polityki monetarnej Fed może generalnie hamować apetyt na ryzyko inwestorów w najbliższych tygodniach. Nie wykluczone jest, iż będziemy świadkami przechodzenia z obecnego trendu bocznego na rynkach akcji w kierunku trendów bardziej spadkowych. Warto być też ostrożnym w inwestowaniu na polskim rynku akcji.

Wystąpienie prezesa Fed Kevina Warsha

Uwagę uczestników życia gospodarczego przykuwała w ostatnich dniach konferencja prasowa prezesa amerykańskiego banku centralnego Kevina Warsha. Konferencja ta odbyła się po posiedzeniu decyzyjnym Federalnego Komitetu Otwartego Rynku (amerykański odpowiednik naszej RPP) w dniu 29 lipca br.

Na tej konferencji prezes Fed podkreślił, iż amerykański bank centralny będzie się starał zrealizować cel inflacyjny na poziomie 2 proc. i jednocześnie ustabilizować sytuację na amerykańskim rynku pracy. Federalny Komitet Otwartego Rynku postanowił utrzymać stopy na niezmienionym poziomie. Kevin Warsh ujawnił, iż decyzja ta podzieliła gremium na dwa obozy. Większość Komitetu dokładnie 9 osób zagłosowało za utrzymaniem stóp bez zmian a trzy osoby były za podwyżką stóp procentowych. Warto się zastanowić nad konsekwencjami tej decyzji dla rynków finansowych.

Konsekwencje dla rynków akcji

Tuż przed konferencją prasową Kevina Warsha można było obserwować wyraźną zwyżkę głównych amerykańskich indeksów giełdowych (Nasdaq czy Dow Jones). Spodziewano się bowiem, że Fed nie podniesie stóp procentowych. Sama decyzja po jej ogłoszeniu nie była więc zaskoczeniem dla inwestorów. Jednak w trakcie konferencji trendy na rynkach akcji zaczęły się odwracać ze wzrostowych na spadkowe. Można domniemywać, iż odpowiadając na pytania na konferencji prasowej Kevin Warsh został odebrany przez uczestników rynków finansowych jednak nieco jastrzębio. Prezes Fed nie wykluczył bowiem podwyżek stóp procentowych w tym roku. Ponadto zakomunikował w odpowiedzi na jedno z pytań, iż od momentu gdy jest on prezesem Fed amerykański rynek obligacji skarbowych odbiera obecną amerykańską politykę monetarną jako bardziej jastrzębią. Na poparcie swojego stanowiska podał przykład rentowności 10-letnich amerykańskich obligacji skarbowych, które od mniej więcej połowy czerwca gdy Kevin Warsh uczestniczy w posiedzeniach decyzyjnych Fed do chwili obecnej wyraźnie zwyżkowały (z poziomu ok. 4,5 proc. w połowie czerwca do poziomu 4,7 proc. obecnie). Ponadto zauważył, iż dolar amerykański w relacji do walut obcych w tym samym czasie także się umocnił (np. kurs EUR/USD w połowie czerwca kształtował się na poziomie 1,1602 a obecnie na poziomie 1,1485). Umacnianie waluty amerykańskiej nawet w teorii traktuje się jako efekt bardziej jastrzębiej polityki monetarnej prowadzonej przez amerykański bank centralny.

Zatem nieco jastrzębi charakter polityki monetarnej Fed może generalnie hamować apetyt na ryzyko inwestorów w najbliższych tygodniach. Nie wykluczone jest, iż będziemy świadkami przechodzenia z obecnego trendu bocznego na rynkach akcji w kierunku trendów bardziej spadkowych. Argumentem za utrzymaniem trendu bocznego na rynkach akcji są niewątpliwie bardzo dobre wyniki finansowe publikowane przez największe spółki sektora sztucznej inteligencji. Jednak moim skromnym zdaniem ten pozytywny czynnik dla giełdy został już prawdopodobnie zdyskontowany przez inwestorów, czyli jest już niejako widoczny w obecnych cenach akcji.

Sytuacja na polskiej giełdzie

Warto być też ostrożnym w inwestowaniu na polskim rynku akcji. W ostatnich dniach główne warszawskie indeksy osiągały rekordowe poziomy. Wydaje się, że atmosfera na polskim parkiecie jest znakomita. Jednak zalecałbym dużą ostrożność. Doświadczenie pokazuje, iż nadmierny optymizm często jest początkiem odwrócenia trendu wzrostowego najpierw na trend boczny a potem na spadkowy. Większość bowiem inwestorów, którzy kupują na szczycie w sytuacji braku dalszych spodziewanych wzrostów indeksów giełdowych jest zniecierpliwiona i niepewna. W konsekwencji gdy ich oczekiwania co do ruchu cen akcji okazują się jednak błędne zaczynają wówczas silnie wyprzedawać akcje.

Sytuacja na rynku ropy naftowej i złota

Z ciekawą sytuacją mamy do czynienia także na rynku ropy naftowej i złota. Analizując ceny ropy naftowej i złota nie można też zapominać, iż duży wpływ mają na nie zawirowania geopolityczne w Zatoce Perskiej. Tym niemniej warto zauważyć, iż od początku kadencji prezesa Kevina Warsha do chwili obecnej mamy do czynienia ze wzrostem cen ropy naftowej WTI (od poziomu ok. 80 dolarów w połowie czerwca do ok. 85 dolarów obecnie). Jeśli chodzi o ceny złota to widzimy wyraźny trend spadkowy (od poziomu 4350 dolarów za uncję w połowie czerwca do poziomu 4030 dolarów za uncję obecnie). Te dwa przeciwstawne trendy nie są zaskoczeniem. Zwyżkujące ceny ropy skłaniają prawdopodobnie prezesa Fed do bardziej jastrzębiej postawy w rozważaniach co do kierunków obecnej amerykańskiej polityki monetarnej. Jednocześnie zniżkujące ceny złota są odbiciem obaw inwestorów, iż jednak pogorszy się sentyment na rynku instrumentów ryzykownych. Ceny złota są bowiem od pewnego czasu silnie powiązane dodatnio z cenami instrumentów ryzykownych jak: akcje czy kryptowaluty.

Prof. UEP dr hab. Eryk Łon, Katedra Finansów Publicznych, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

Tekst powyższy nie jest poradą inwestycyjną i nie stanowi rekomendacji w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 18 października 2005 roku w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych. Autor nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie treści zawartych w tym artykule.

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