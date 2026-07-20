Kimi K3 przypomina o Chinach

Nowy model chińskiej sztucznej inteligencji niewątpliwie poprawił sentyment wobec tamtejszego sektora technologicznego. W chwili pisania komentarza Hang Seng zyskuje ok. 2 proc. Duży wkład w ten wzrost mają Alibaba oraz Tencent, które są jednocześnie inwestorami w Moonshot.

Końcówka ubiegłego tygodnia przyniosła przecenę na globalnych rynkach akcji. Gorsze nastroje udzieliły się także krajowemu rynkowi. Na zamknięciu piątkowej sesji na GPW WIG20 stracił 0,77 proc., mWIG40 0,87 proc., a sWIG80 0,47 proc.. Obroty na szerokim rynku kolejny raz przekroczyły 3 mld zł, a zatem GPW wciąż daleko do wejścia w tryb wakacyjny. Wśród polskich blue chipów najmocniej drugi dzień z rzędu wzrosły akcje Żabki (+8,26 proc.). Japoński właściciel sieci sklepów 7-Eleven potwierdził, że prowadzi rozmowy w sprawie inwestycji w największą w Polsce sieć sklepów convenience. Potencjalna transakcja jest bardzo dobrą informacją dla inwestorów, którzy wcześniej obawiali się znacznej podaży akcji ze strony obecnych akcjonariuszy większościowych. Przypadek Allegro pokazał, że „nawisy podażowe” mogą stanowić istotne obciążenie dla wyceny spółki.

Podwyższona awersja do ryzyka towarzyszyła także inwestorom na Wall Street. Indeks S&P 500 stracił w piątek 1,01 proc., z kolei technologiczny Nasdaq 1,40 proc.. Niezmiennym elementem rynkowego krajobrazu pozostawała wyprzedaż spółek z sektora półprzewodników. Philadelphia Semiconductor Index spadł od czerwcowego szczytu o ponad 20 proc.. Sektor ma za sobą najgorszy tydzień od kwietnia 2025 r., kiedy rynek ogarnął powszechny strach związany z agresywną polityką celną Białego Domu.

W piątek dodatkową presję na amerykański sektor technologiczny wywierał debiut chińskiego modelu AI o nazwie Kimi K3, stworzonego przez startup Moonshot. Według branżowych doniesień model liczy 2,8 bln parametrów, a jego możliwości w niektórych zastosowaniach zbliżają się do najbardziej zaawansowanych modeli Claude oraz OpenAI. Kimi K3 przypomniał światu, że chińska konkurencja w wyścigu AI nie śpi. Być może z czasem wydarzenie to zostanie określone mianem „DeepSeek Moment 2.0”. Na razie można jednak powiedzieć, że popularność modelu przerosła oczekiwania jego twórców – w weekend spółka poinformowała o wstrzymaniu rejestracji nowych użytkowników ze względu na ograniczone moce obliczeniowe.

Nowy model chińskiej sztucznej inteligencji niewątpliwie poprawił sentyment wobec tamtejszego sektora technologicznego. W chwili pisania komentarza Hang Seng zyskuje ok. 2 proc.. Duży wkład w ten wzrost mają Alibaba oraz Tencent, które są jednocześnie inwestorami w Moonshot. Zupełnie inne nastroje panują natomiast w Korei i Japonii – Kospi oraz Nikkei tracą nieco ponad 4 proc.. Pojawienie się Kimi K3 może w najbliższym czasie wspierać rotację geograficzną w koszyku rynków wschodzących na korzyść Chin, o której wspominaliśmy już w ubiegłym tygodniu.

Patryk Pyka, Dyrektor Zespołu Analiz i Doradztwa Inwestycyjnego, Dom Inwestycyjny Xelion

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