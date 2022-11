Lockdowny w Chinach: Rośnie ognisko Covid-19 w Kantonie

Władze Kantonu na południu Chin ogłosiły w środę kolejne restrykcje w walce z największą jak dotąd falą pandemii Covid-19 w tym mieście. Miliony mieszkańców ponownie skierowano na obowiązkowe testy, a w kolejnej dzielnicy zakazano wychodzenia z domów.

Nowe obostrzenia dotyczą szczególnie dzielnicy Liwan, w której mieści się między innymi polski konsulat. Mieszkańcy nie powinni opuszczać domów, za wyjątkiem wychodzenia na testy PCR i w pilnych przypadkach medycznych – napisano w okólniku opublikowanym przez wydział spraw zagranicznych władz miasta.

“Przyszedłem dziś do pracy, bo moja okolica została zamknięta o godz. 9 rano. Gdy wrócę po południu do domu, nie wyjdę stamtąd co najmniej do 13 listopada” - powiedział PAP mieszkający na Liwanie, ale pracujący w innej dzielnicy Europejczyk.