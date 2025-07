W gospodarce trzeszczy, ale Tusk ma na głowie inny kryzys

W ciągu ostatnich kilkunastu dni pojawiły się mocne sygnały świadczące nie tylko o pogarszających perspektywach dla polskiego przemysłu, ale także wyraźnym pogorszeniu sytuacji na rynku pracy – wskazuje dr Zbigniew Kuźmiuk w komentarzu na portalu wPolityce.pl.

Załamanie koniunktury w przemyśle

Jak poinformował ostatnio S&P Global wskaźnik menadżerów ds. zakupów, czyli PMI dla przemysłu, spadł w czerwcu do poziomu 44,8 pkt z 47,1 pkt w maju i to w sytuacji kiedy analitycy spodziewali się jego wzrostu do poziomu 48 pkt – pisze dr Zbigniew Kuźmiuk.

To już drugi miesiąc, kiedy wskaźnik ten spada, jeszcze w kwietniu wynosił 50,2 pkt i pojawiły się nadzieje na trwałą poprawę koniunktury, stało się jednak inaczej i jest to wyraźny sygnał pogarszania warunków gospodarczych w sektorze przemysłowym (wskaźnik ten na poziomie przekraczającym 50 pkt. oznacza perspektywę poprawy koniunktury). Tak głęboki spadek tego wskaźnika oznacza, że przyśpieszyły tempa spadku nowych zamówień i produkcji, producenci redukowali zatrudnienie, zakupy i zapasy, a 12-miesięczna prognoza dla produkcji przemysłowej, należała do najsłabszych od czasu pandemii Covid 19.

Złe sygnały z rynku pracy

Pogarsza się również sytuacja na rynku pracy, jak bowiem wynika z danych prezentowanych przez firmę Grant Thornton, która zajmuje badaniem rynku pracy w kwietniu i maju tego roku, mieliśmy do czynienia z prawie zerowym przyrostem nowych ofert pracy.

Nowe oferty pracy oczywiście są, w poszczególnych miesiącach ich ilość waha się w przedziale od 250 tys do 290 tysięcy, ale właśnie w kwietniu i maju tego roku, mieliśmy do czynienia z tylko symbolicznych ich przyrostem w stosunku do analogicznych miesięcy roku ubiegłego odpowiednio o zaledwie 1 proc. i 2 proc. Do tej pory przyrost nowych miejsc pracy wynosił przeciętnie około 10 proc. w stosunku do analogicznych miesięcy roku ubiegłego, to co miało miejsce w kwietniu i maju jest sytuacją, która nie miała miejsca na polskim rynku pracy od wielu lat.

Mimo tych coraz bardziej niepokojących informacji z gospodarki i rynku pracy, rządząca koalicja od kilku tygodni zajmuje się sama sobą, a zapowiadana rekonstrukcja rządu, jak ją mówią sami koalicjanci, przypomina coraz bardziej „operę mydlaną”. Ba, pojawiają się informacje, że rekonstrukcja wymknęła się premierowi Tuskowi spod kontroli i jej ofiarą może być on sam – wskazuje autor komentarza.

