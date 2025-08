Kolej bije rekordy popularności

W latach 2021–2024 liczba pasażerów kolei w Polsce wzrosła o 162,5 mln, czyli o 66,3 proc. – wynika ze sprawozdania z funkcjonowania rynku transportu kolejowego w 2024 r. przygotowanego przez Urząd Transportu Kolejowego.

Wzrost odnotowali wszyscy przewoźnicy, a największy – o 206,7 proc. – Koleje Małopolskie z 4,4 mln w roku 2021 do 13,6 mln w roku 2024. Po Kolejach Małopolskich największy wzrost zanotowało PKP Intercity – o 119,6 proc. z 35,7 mln do 78,4 mln, Koleje Dolnośląskie – o 105,1 proc. z 11,0 mln do 22,5 mln i Koleje Wielkopolskie – o 100,5 proc. z 9,3 mln do 18,6 mln.

W efekcie wzrostu PKP Intercity i Koleje Małopolskie zwiększyły również swoje udziały rynkowe. Dla PKP Intercity wzrosły one o 4,67 pkt proc. do 19,23 proc., a dla Kolei Małopolskich o 1,53 pkt proc. do 3,34proc. Spadki udziałów rynkowych odnotowały z kolei Koleje Mazowieckie (o 3,32 p.p. do 15,9 proc.) oraz Szybka Kolej Miejska w Warszawie (o 1,52 p.p. do 4,43 proc.).

UTK podkreśla, że zmiany te są efektem zarówno rosnącego zainteresowania koleją jako środkiem transportu, jak i działań modernizacyjnych i inwestycyjnych podejmowanych przez przewoźników oraz zarządców infrastruktury kolejowej.

