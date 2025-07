Fundusz Majątkowy RP: Pokolenia 1989+

Nowy Wyraz Patriotyzmu Inwestycyjnego i Gospodarczej Suwerenności pokolenia budującego polską gospodarkę po 1989 roku. Fundusz Majątkowy RP to manifest dla nowej generacji – pokolenia dorastającego, funkcjonującego jako dorośli w realiach po 1989, które nie chce ani prywatyzacyjnego chaosu, ani etatystycznego marazmu. Chce Polski silnej gospodarczo, nowoczesnej i odważnej.

Polska stoi dziś u progu nowego etapu rozwoju. W obliczu globalnych turbulencji i wewnętrznych napięć, coraz wyraźniej wybrzmiewa potrzeba przemyślanej, długoterminowej strategii inwestycyjnej państwa.

Odpowiedzią na ten imperatyw może być Fundusz Majątkowy RP – nowoczesny wehikuł inwestycyjny, który zredefiniuje rolę państwa w gospodarce i wprowadzi nową jakość w zarządzaniu majątkiem narodowym. Nie w charakterze urzędniczym w pejoratywnym sensie, ani reaktywnym – lecz jako podmiot proaktywny, rynkowy i zorientowany na wartość.

Nowy rozdział: państwo jako partner, nie biurokratyczny nadzorca dysponent

Podczas VII Kongresu Prawa i Sprawiedliwości (28 czerwca 2025 r.) prezes Jarosław Kaczyński powtórnie jasno zarysował kierunek: „Polska gospodarka powinna opierać się na własności prywatnej i sile inicjatywy prywatnej”.

W tym duchu Fundusz Majątkowy RP nie scentralizowaną reaktywnym podmiotem rozdającym środki, lecz rynkowym partnerem – inteligentnym, długoterminowym inwestorem, współpracującym z klasą średnią, sektorem prywatnym i samorządami. Byłby amortyzatorem ryzyk – zwłaszcza regulacyjnych – oraz realnym graczem kapitałowym, który wzmacnia słabsze podmioty bez wypierania rynku.

Do przemyślenia pozostaje również wzmocnienie odpowiedzialności przedstawicieli resortów zasiadających w gremiach nadzorczych funduszu. Ich zaangażowanie powinno być powiązane z konkretnymi KPI – tak, by uruchomić uśpione dziś pokłady sprawczości i zdolność do działania wykraczającego poza sztywne ramy rocznego budżetowania czy absolutoria.

Diagnoza: kapitał mamy – brakuje strategii

Polska posiada znaczące aktywa publiczne – od udziałów w spółkach giełdowych po zasoby infrastrukturalne i regulacyjne. Problemem nie jest ich brak, lecz przestrzeń do lepszej koordynacji i długofalowej strategii zarządzania. Nie istnieje dziś instytucja, która kompleksowo:

• restrukturyzuje i konsoliduje rozproszone aktywa państwowe,

• podejmuje decyzje inwestycyjne w kluczowych sektorach (OZE, atom, przemysł zaawansowany, cyfryzacja),

• pełni funkcję państwowego funduszu majątkowego z ambicją transformacyjną.

Propozycja: Fundusz Majątkowy RP – wehikuł pokolenia dorastającego w rzeczywistości po 1989

Do rozważenia jest utworzenie funduszu o charakterze rynkowym, ale z misją publiczną. Fundusz Majątkowy RP nie byłby powieleniem tego czym jest PFR – stanowiłby strukturę właścicielską nowej generacji.

Fundusz Majątkowy RP nie byłby operatorem programów pomocowych ani dystrybutorem środków. Jego istotą nie jest finansowanie projektów z budżetu, lecz aktywne zarządzanie majątkiem – restrukturyzacja, konsolidacja, inwestowanie w imieniu państwa z intencją tworzenia wartości. To różnica między instytucją wspierającą a podmiotem współdecydującym o kierunku rozwoju kluczowych sektorów gospodarki. Fundusz ma być właścicielem, nie urzędnikiem – i podejmować decyzje jak inwestor, a nie jak grantodawca.

Źródła jego finansowania obejmowałyby:

• dywidendy z udziałów Skarbu Państwa (Orlen, KGHM, PZU),

• wpływy koncesyjne (offshore, 5G),

• środki z instrumentów UE

• zyski z optymalizacji portfela Skarbu Państwa.

Trzy główne funkcje funduszu:

1. Restrukturyzacja i porządkowanie majątku SP

Fundusz mógłby przejmować aktywa wymagające sanacji – konsolidować je, restrukturyzować lub likwidować w oparciu o analizę wartości. Celem byłoby porządkowanie bez politycznych napięć.

2.Nowy model nadzoru właścicielskiego

Wybrane spółki funkcjonowałyby w oparciu o kontrakty z mierzalnymi KPI (EBITDA, ROI, Capex). To depolityzacja operacyjna, w której firmy zarządzane są jak prywatne przedsiębiorstwa – z odpowiedzialnością za wynik.

3.Współinwestowanie z sektorem prywatnym

Fundusz stałby się partnerem kapitałowym dla sektora prywatnego – zwłaszcza w projektach o podwyższonym ryzyku regulacyjnym (przemysł 4.0, SMR, strategiczna logistyka, cyberbezpieczeństwo). To tarcza inwestycyjna klasy średniej ale nie zapewniająca środków na płynność bieżącą a współpracująca przy inwestycji w przyszłość

Nowoczesne zaplecze cyfrowe – Dashboard dostępnych środków wsparcia

Integralną częścią Funduszu powinien być Dashboard Kompendialny – scalony system cyfrowy informujący o wszystkich dostępnych instrumentach finansowych i pomocowych dla biznesu.

Kompendium wiedzy obejmowałoby m.in.:

• programy dotacyjne NFOŚiGW, ARP, PAIH, BGK,

• środki europejskie

• białe księgi preferencji sektorowych, zintegrowane z bazą danych resortów i agencji.

Tym samym Fundusz stawałby się punktową bazą wiedzy w zakresie wsparcia przedsiębiorcy, inwestora – co zwiększyłoby wartość operacyjną i zdolność do koordynowania całej architektury państwowego wsparcia.

Ramy techniczne działania

• Formuła prawna: SPV (special purpose vehicle), z rynkową kulturą zarządzania,

• Nadzór: np. Komisja Sejmowa ds. Aktywów Państwowych (nawet pośredni),

• Raportowanie: publiczne, transparentne (KPI,, reinwestycje, struktura portfela),

• Zasady: rynkowy zwrot, ograniczony horyzont polityczny, misja transformacyjna.

Efekt strategiczny

• Rebranding aktywów państwa – z politycznego balastu w aktywo rozwojowe,

• Wzmocnienie klasy średniej i MŚP – państwo jako partner, nie podmiot zakłócający,

• Spójna, nowoczesna polityka suwerenności gospodarczej z horyzontem na dekady.

Globalne benchmarki, lokalna tożsamość

Elementami pokazującymi że to możliwe są: Temasek (Singapur), KIC (Korea), GPFG (Norwegia). Ale polski Fundusz Majątkowy nie byłby rezerwowym wehikułem pasywnego oszczędzania, lecz operacyjnym narzędziem rozwojowym – aktywnym, elastycznym, nastawionym na inwestycyjny wpływ.

Fundusz Majątkowy RP to manifest dla nowej generacji – pokolenia dorastającego, funkcjonującego jako dorośli w realiach po 1989, które nie chce ani prywatyzacyjnego chaosu, ani etatystycznego marazmu. Chce Polski silnej gospodarczo, nowoczesnej i odważnej.

Mateusz Socha, wiceprezes Zarządu Stefczyk Finanse SA

