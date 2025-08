Polacy zadecydowali: Tatry najpiękniejsze w Polsce

Co piąty Polak uważa, że najpiękniejszym miejscem w Polsce są Tatry, a co dziesiąty, że Bałtyk. Z kolei niemal co czwarty respondent, zapytany o najpiękniejsze miejsce na świecie, wskazał… Polskę. Tuż za nią uplasowały się Włochy – tak wynika z badania Rankomat.pl.

Lato to idealny czas na podróże – zarówno po kraju, jak i za granicą. Coraz więcej Polaków korzysta z tej okazji, co widać na zatłoczonych szlakach, w kurortach i na lotniskach. Rankomat.pl postanowił sprawdzić, które miejsca darzymy największym sentymentem.

Tatry na podium. Bałtyk poza pierwszą trójką

Aż 20 proc. badanych uznało Tatry za najpiękniejszy zakątek Polski. Trudno się dziwić – w zeszłym roku Tatrzański Park Narodowy odwiedziło rekordowe 6 mln turystów. Na drugim miejscu znalazły się Mazury z wynikiem 15 proc.. Tylko od maja do września ubiegłego roku przynajmniej jedną noc spędziło tam 4,5 mln turystów. Podium zamykają Bieszczady z wynikiem 12 proc., choć w przeciwieństwie do Tatr i Mazur, Bieszczadzki Park Narodowy w ubiegłym roku odwiedziło ok. 700 tys. turystów. Bałtyk znalazł się dopiero na czwartym miejscu z wynikiem 10 proc.

Najpiękniejsze miejsca w Polsce / autor: materiały prasowe Rankomat

Niektórzy respondenci wskazywali konkretne miasta. Najwięcej głosów zdobyły ex aequo Kraków i Zakopane (po 9 proc.). Wrocław (7 proc.) i Gdańsk (6 proc.) również znalazły się w czołówce. Wnioski? Małopolska to bezsprzecznie najpiękniejszy region w oczach Polaków.

Najpiękniejsze miasta w Polsce / autor: materiały prasowe Rankomat

Polska najpiękniejsza na świecie

23 proc. Polaków bez wahania stwierdziło, że nasz kraj jest najpiękniejszy na świecie. Pomimo rajskich plaż i cudów świata, majestatycznych gór i ikon filmowych, respondenci wiedzą, że wszędzie dobrze, ale w domu najlepiej. Na drugim miejscu z wynikiem 19 proc. znalazły się Włochy. Proszeni o doprecyzowanie respondenci wskazywali głównie Rzym, Wenecję i Dolomity. Na trzeci miejscu ex aequo znalazła się Hiszpania i Grecja, które uzyskały po 9 proc. wskazań. Po doprecyzowaniu badani wskazywali Barcelonę i Wyspy Kanaryjskie oraz Kretę i Rodos.

Najpiękniejsze miejsca na świecie / autor: materiały prasowe Rankomat

Według danych z naszego kalkulatora polis turystycznych Włochy, Chorwacja, Hiszpania i Grecja to cztery najczęściej wybierane kierunki wakacyjne wśród Polaków. Nic dziwnego, że uznajemy je za jedne z najpiękniejszych. Decydując się na wyjazd tam, warto zabrać ze sobą odpowiednią polisę, której dzienny koszt wynosi tyle, co włoskie espresso. Nawet w turystycznym raju może nam się coś przytrafić, a wtedy powrót do domu, może zamienić się w koszmar – komentuje Magdalena Kajzer, ekspertka ds. ubezpieczeń turystycznych Rankomat.pl.

Materiały prasowe Rankomat.pl

»» Odwiedź wgospodarce.pl na GOOGLE NEWS, aby codziennie śledzić aktualne informacje