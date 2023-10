Powyborczy silny impuls na giełdzie. Opinia eksperta

Wyniki wyborów parlamentarnych dały polskiemu rynkowi akcji bardzo silny impuls wzrostowy. Największym beneficjentem stały się oczywiście spółki Skarbu Państwa, których ceny akcji rosły w poniedziałek powyborczy nawet o kilkanaście procent – podkreśla Marcin Dąbrowski, analityk White Berg TFI w komentarzu do powyborczej euforii na GPW.

Według Marcina Dąbrowskiego, ta sytuacja nie powinna być zaskoczeniem. Możemy co najwyżej mówić o zaskoczeniu spowodowanym brakiem możliwości utworzenia obecnie stabilnego rządu przez Zjednoczoną Prawicę.

-Patrząc na wyceny spółek z dużym udziałem Skarbu Państwa, uwagę inwestorów przykuwają przede wszystkim bardzo niskie współczynniki wyceny. Spójrzmy na przykład na sektor WIG Banki. Najprostszym sposobem wyceny tego sektora jest ocena wskaźnika Cena do Wartości Księgowej. W obecnej chwili po bardzo dużych wzrostach wskaźnik ten wynosi nieco powyżej 1. Dla oceny rentowności tego sektora najistotniejsza jest wysokość stóp procentowych ustalanych przez Radę Polityki Pieniężnej. Im wyższe są te stopy tym większa rentowność kapitałów własnych banków, a co zatem idzie wyższy zysk netto oraz dywidenda dla akcjonariuszy – zauważa ekspert White Berg TFI.

I dodaje: Dzisiaj trudno spodziewać się, żeby Rada Polityki Pieniężnej była w stanie agresywnie ściąć stopy procentowe. Przeciwko takiemu scenariuszowi przemawia z jednej strony uporczywa inflacja, która przez najbliższe kilkanaście miesięcy z całą pewnością będzie znajdowała się powyżej celu inflacyjnego, a z drugiej strony rozdmuchana polityka fiskalna, której nie będzie łatwo nawet nowemu rządowi ograniczyć.

-Możemy zatem spodziewać się, iż co najmniej przez najbliższe kilka kwartałów rentowność w sektorze bankowym będzie na zbliżonym do obecnego poziomie. To jednocześnie powinno skłaniać inwestorów do płacenia premii w stosunku do obecnych wskaźników rynkowych. Kiedy ostatnim razem w Polsce stopy procentowe były na takim poziomie, wyceny banków liczone wskaźnikiem Cena do Wartości Księgowej oscylowały zdecydowanie powyżej 1,5 – komentuje Marcin Dąbrowski.