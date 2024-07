Gorsza strona Niemiec. Co pokazuje Euro2024?

Polski eksport do Niemiec wzrósł w 2015 roku o 11,2 proc. do 48,5 mld euro, a import z tego kraju o 7,8 proc. do 40 mld euro. Bilateralne obroty handlowe osiągnęły rekordowy poziom 88,5 mld euro - podał w poniedziałek Wydział Promocji Handlu i Inwestycji w Berlinie