Kompromitacja akcji wokół Ziobry. „Komisja stchórzyła”!

Premier Donald Tusk znowu okazał się być „miękiszonem i „zgniecionym naleśnikiem” - ocenił b. minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro przed salą sejmową, w której miał zostać przesłuchany przez komisję śledczą ds. Pegasusa. Po zakończeniu oświadczenia, Ziobro opuścił budynek sejmowy.

W piątek Ziobro miał zostać zatrzymany i przymusowo doprowadzony na posiedzenie sejmowej komisji śledczej ds. Pegasusa zaplanowaną na godz. 10.30. Jednak Ziobro został zatrzymany dopiero po godz. 10.30 w siedzibie Telewizji Republika, po tym, jak udzielił wywiadu na żywo. W związku z tym, komisja śledcza przegłosowała wniosek o karę porządkową w postaci 30-dniowego aresztu dla świadka i zakończyła posiedzenie. Ziobro został doprowadzony do budynku sejmowego, w którym znajduje się sala posiedzeń komisji ds. Pegasusa i przebywał tam przez długi czas.

Oświadczenie Zbigniewa Ziobry: „Donald Tusk znowu okazał się być miękiszonem i zgniecionym naleśnikiem”

Po godz. 12 pojawił się przed salą komisji w otoczeniu swoich najbliższych współpracowników - m.in. Marcina Warchoła, Michała Wójcika i Mariusza Goska - by wygłosić oświadczenie.

„Drodzy państwo, przez całą noc jechałem tu dzisiaj do Polski, by spotkać się, jak się domyślam, z tą tak zwaną nielegalną komisją do spraw Pegasusa. A tu się okazało, że Donald Tusk znowu okazał się być miękiszonem i zgniecionym naleśnikiem” - oświadczył Ziobro. „Dlatego, że wtedy, kiedy tu już przybyłem, przywieziony przez policjantów, państwo, komisja, a pewnie i Donalda Tuska, obleciał taki strach, że gwałtownie zakończyli swoje spotkanie, a przez tyle miesięcy przebierali nogami i wielokrotnie wzywali mnie do stawienia się przed tą komisją” - kontynuował b. minister sprawiedliwości.

„A więc jestem przed nielegalną komisją (…) Sam nie mogłem się stawić po wyroku Trybunału Konstytucyjnego, bo szanuję prawo” - dodał.

Zastępca przewodniczącej komisji, poseł Konfederacji Przemysław Wipler w Sejmie w Warszawie. Reszta składu komisji opuściła pomieszczenie obrad / autor: PAP/Paweł Supernak

Ziobro: Tusk ma obsesję na punkcie Pegasusa

Ziobro przekonywał, że celowo przyjechał do Polski z uwagi na posiedzenie komisji. „Będąc w procesie rehabilitacji za granicą, przerwałem tę rehabilitację związaną z powikłaniami pooperacyjnymi, tylko po to, by dać szansę członkom komisji, by realizując zalecenia Donalda Tuska pytali mnie o Pegasusa„.

„Ale widać przestraszyli się, przestraszył się Donald Tusk, bo oni doskonale wiedzą, że obsesja Donalda Tuska, dotycząca sprawy Pegasusa wiąże się z perypetiami jego przyjaciela Sławomira Nowaka” - ocenił. Dodał, że Nowak „dzięki Pegasusowi został złapany na gorącym uczynku łapownictwa na wielką skalę”.

Zdaniem Ziobry, członkowie komisji zrozumieli, że spotkanie z nim będzie dla nich „trudnym doświadczeniem”. „Mimo nieprzespanej nocy byłem gotowy zmierzyć się z tymi wybitnymi członkami komisji, ale Donald Tusk, widać ocenił, że jest miękiszonem” - powiedział.

Po zakończeniu oświadczenia, Ziobro opuścił teren budynku, w którym miała odbyć się komisja.

Następnie opublikował wpis na platformie X.

„Gdy dotarłem w asyście policji do Sejmu zatrzymała mnie Straż Marszałkowska, tłumacząc, że muszę poczekać z wejściem na obrady komisji, bo +jeszcze proceduje i ma podjąć decyzję+. Takie polecenie wydała im przewodnicząca Magdalena Sroka” - napisał.

„5 minut później strażnicy mi powiedzieli, że komisja zakończyła obrady. O tym, że komisja ds. Pegasusa jest nielegalna, zdecydował Trybunał Konstytucyjny we wrześniu 2024 r. Dzisiaj cała Polska zobaczyła, że Donald Tusk i jego nominaci to tchórze, którzy boją się prawdy” - dodał.

Były minister sprawiedliwości, poseł PiS Zbigniew Ziobro (C) zatrzymany przez policję / autor: PAP/Rafał Guz

Kompromitacja nie tylko polityków, ale i policji

Na koniec dnia zawsze najgorzej na tego rodzaju kierowanych politycznymi ambicjami decyzjach rządzących wychodzą służby. Zostają z tzw. przysłowiową „ręką w nocniku” - rozpoczął swoje omówienie na platformie X bilansu dzisiejszych działań policji w sprawie Zbigniewa Ziobry Andrzej Stróżny, były szef CBA i wysoki rangą oficer ABW.

Ekspert w sprawie służb analizuje po kolei działania policji, by zakończyć swoją krytykę stwierdzeniem:

To nie pierwsza akcja służb, która nigdy nie powinna się wydarzyć, bo nie przynosi im chluby i niestety rzuca się na nie cieniem na lata.

Pamiętamy wkroczenie sił porządkowych do Pałacu Prezydenckiego, wejście ABW do redakcji dziennika WPROST i szarpanie się z dziennikarzem celem wyrwania mu z rąk laptopa, czy również użycie ABW do siłowego wejścia do domu byłego Ministra Sprawiedliwości za pomocą łomów. Takie używanie, szczególnie tej formacji, jest niedopuszczalne i kompletnie rujnujące jej wizerunek. I tak też się kończy bezrefleksyjne wykonywanie poleceń bez oceny ich legalności. Zasłanianie się tym, że służby są jedynie do wykonywania poleceń nie brzmi ani poważnie ani profesjonalnie - kończy swój wpis Andrzej Stróżny.

PAP, sek

