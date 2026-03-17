Kolej odcina rolników od pól. Chcesz mieć przejazd, to go sobie zbuduj

Modernizacja linii kolejowych w Polsce przyspiesza, ale wielu rolnikom poważne przeszkadza w pracy. Samorząd rolniczy alarmuje, że podczas inwestycji masowo likwidowane są przejazdy kolejowe na terenach wiejskich, które często były jedyną drogą dojazdu do pól, lasów i gospodarstw. Zarząd Krajowej Rady Izb Rolniczych – na wniosek Dolnośląskiej Izby Rolniczej – zwrócił się do ministra infrastruktury z prośbą o interwencję.

Problem polega na tym, że po zamknięciu przejazdów często nie powstają żadne alternatywne drogi. Rolnicy muszą nadrabiać wiele kilometrów, a w niektórych przypadkach nie mogą dojechać do gruntów ciężkim sprzętem. Skutki odczuwają także mieszkańcy wsi, bowiem wydłuża się m.in. czas dotarcia służb ratunkowych.

Zamykane na kłódkę przejazdy kategorii F

Kontrowersje budzą, zamykane na kłódkę tzw. przejazdy kategorii F, dedykowane do użytku niepublicznego. Decyzje o ich budowie zapadają m.in. na wniosek rolników. Muszą jednak we własnym zakresie sfinansować inwestycję, wydzierżawić obiekt i utrzymywać całą infrastrukturę z własnych pieniędzy. W opinii samorządu rolniczego, takie przejazdy są do zaakceptowania jedynie jako działania doraźne, tymczasowe. Dlatego samorządowcy zaapelowali do ministra infrastruktury o przygotowanie rozwiązań systemowych oraz budowę tuneli i wiaduktów, które pozwolą zachować lokalne drogi i dostęp do pól.

14 tys. przejazdów, 6 kategorii

W Polsce znajduje się około 14 tys. przejazdów kolejowo-drogowych oraz przejść dla pieszych. Zdecydowana większość z nich (ponad 12 tys.) zawiadywana jest przez PKP Polskie Linie Kolejowe. Liczba ta cały czas się zmienia ze względu na modernizację sieci kolejowej – część tego typu obiektów jest likwidowana i zastępowana skrzyżowaniami bezkolizyjnymi (wiaduktami lub tunelami).

Przejazdy dzielą się na kategorie (od A do F), w zależności od natężenia ruchu oraz sposobu zabezpieczenia. Do kategorii A zalicza się przejazdy strzeżone przez dróżnika, wyposażone w rogatki, natomiast kategoria F to unoszone ręcznie szlabany zabezpieczone kłódką.

Źródło: PAP, wnp.pl, PKP PLK, portalkolejowy.pl, rynek-kolejowy.pl, Wiadomości AGRO, wPolsce24 TV

Oprac. GS