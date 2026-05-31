Orlen więdnie pod zarządem "fachowców" Tuska

Spółka Orlen opublikowała dane dotyczące wyników finansowych za I kwartał 2026 roku i jak w każdym kolejnym kwartale od ponad dwóch lat, są one wyraźnie gorsze, niż wyniki tej firmy za rządów poprzedniego prezesa Daniela Obajtka – wskazuje ekonomista, dr Zbigniew Kuźmiuk w komentarzu na portalu wPolityce.pl

Otóż przychody Orlenu w I kw. tego roku wyniosły tylko 75,8 mld zł i to w sytuacji dużego wzrostu cen sprzedawanych paliw i gazu i były aż o blisko 1/3 niższe, niż w I kwartale 2023 roku, kiedy to wyniosły aż 110,3 mld zł, zysk netto był także niższy o 1,1 mld zł, teraz wyniósł 8,1 mld zł, za rządów prezesa Obajtka 9,2 mld zł. Wyniki finansowe Orlenu za rządów „fachowców” Tuska są wyraźnie gorsze niż za rządów prezesa Obajtka, choć zarówno marża rafineryjna, jak i detaliczna na sprzedaży paliw były obecnie wyraźnie wyższe niż 3 lata wcześniej, wyniosły teraz odpowiednio 3,1 mld zł i 0,9 mld zł, a za prezesa Obajtka odpowiednio 1,5 mld zł i 0,67 mld zł. Także wartość wydatków inwestycyjnych za rządów „fachowców” Tuska jest ciągle wyraźnie niższa, niż za rządów prezesa Obajtka, w I kw. tego roku wyniosły one tylko 5,4 mld zł, podczas gdy 3 lata wcześniej aż 6,2 mld zł - pisze Zbigniew Kuźmiuk.

Przypomnijmy, że pod koniec kwietnia Grupa Orlen opublikowała skonsolidowany raport za cały rok 2025, z którego wynika, że jej zysk netto, wyniósł zaledwie ok 2,7 mld zł, podczas gdy w 2023 roku, ostatnim roku rządów Prawa i Sprawiedliwości i prezesury Daniela Obajtka, wyniósł blisko 21 mld zł, a więc w poprzednim roku, był on aż 8-krotnie niższy.

Słabe wyniki, rekordowa dywidenda

Mimo tych wyraźnie słabszych wyników finansowych spółek Skarbu Państwa, niż w 2023 roku, polityka dywidendowa forsowana przez ministra finansów, który potrzebuje pieniędzy w budżecie jak „kania dżdżu” i wręcz wymusza na tych spółkach jak najwyższe wypłaty dywidend. Kilka dni temu media obiegł wydany przez Grupę Orlen S.A komunikat o wypłacie akcjonariuszom dywidendy z zysku osiągniętego przez koncern w 2025 roku w najwyższej w historii wysokości 8 zł na akcję, co będzie kosztować firmę ok. 9,3 mld zł. Wprawdzie Orlen dzieli się z akcjonariuszami zyskiem już od 13 lat, ale za rządów Prawa i Sprawiedliwości, mimo tego ,że zyski firmy były bardzo wysokie, wypłaty dywidendy były na umiarkowanie wysokim poziomie, aby nie ograniczać firmie możliwości inwestycyjnych, finansowanych przecież także z wypracowanych zysków - wskazuje autor komentarza.

Zastanawiająca jest wyraźnie niższa wartość przychodów osiąganych przez Orlen, zarządzany przez „fachowców” Tuska, niż ponad 2 lata temu, w sytuacji kiedy ciągle rosną ceny paliw, gazu i energii elektrycznej sprzedawanych przez spółki wchodzące w skład koncernu. Prezes Obajtek poprzez działania o charakterze rozwojowym ,a także kolejne akwizycje w tym przejęcie koncernu energetycznego Energa, a później także Lotosu po uzyskaniu zgody Komisji Europejskiej , oraz wchłonięcie PGNiG, stworzył wielką Grupę Orlen. Grupa Orlen S.A. pod jego kierownictwem w roku 2023, osiągnęła przychody w wysokości blisko 372 mld zł, a więc po ówczesnym kursie blisko 100 mld USD, a zysk netto wyniósł wspomniane już 21 mld zł. Byłemu prezesowi, dzięki fuzjom i przejęciom, a także widocznym już efektom synergii, udało się stworzyć firmę, która stała się potentatem w Europie i pod względem poziomu obrotów, znalazła się w roku 2023 w pierwszej 40-największych europejskich firm.

W 2025 roku przychody Orlenu wyniosły tylko 287 mld zł, a więc aż 85 mld zł mniej, niż w 2023 roku i I kwartał tego roku, pokazuje że w tym zakresie nic się nie poprawia, przychody aż 1/3 niższe niż 3 lata wcześniej, zyski także ,choć „łupienie” kierowców na sprzedaży paliw trwa w najlepsze - kończy komentarz poseł PiS.

»» Więcej o wynikach Orlenu czytaj w komentarzu na portalu wPolityce.pl w publikacji Już od ponad 2 lat rządy „fachowców” Tuska w Orlenie przynoszą gorsze efekty, niż rządy prezesa Obajtka

Oprac. Sek

