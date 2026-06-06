Toksyczna pożyczka SAFE już uderza w finanse Polski

Ministrowie rządu Tuska w ostatnim tygodniu maja, hucznie świętowali podpisanie 62 umów na kwotę ok. 120 mld zł, w ramach wynoszącej blisko 190 mld zł unijnej pożyczki SAFE, ale zaraz po tym, w mediach pojawiły się informacje, że warunki na jakich została udzielona się pogarszają – zwraca uwagę ekonomista dr Zbigniew Kuźmiuk w komentarzu na portalu wPolityce.pl

Otóż poziom wcześniejszego oprocentowania tej pożyczki, jaki podawali ministrowie rządu Tuska, miał wynosić 3,17 proc. i w związku z tym same odsetki były szacowane na 38,8 mld euro, okazało się jednak, że było to średnie oprocentowanie z I połowy 2025 roku.

8 mld zł więcej dziś, kolejne 12 mld zł za kilka tygodni

Z kolei średnie oprocentowanie z II półrocza 2025 roku wyniosło już 3,32 proc., a więc było wyższe o 0,15 pp w związku z tym szacunkowo odsetki będą wyższe przynajmniej o ok 1,9 mld euro , a więc co najmniej o 8 mld zł i to po obecnym mocnym kursie złotego.

Już jednak wiadomo, że w następnym tygodniu Rada Prezesów Europejskiego Banku Centralnego (EBC), podniesie podstawową stopę tego banku o 0,25 pp, w związku z tym pożyczanie w strefie euro stanie się jeszcze droższe, a więc koszty samych odsetek wzrosną szacunkowo o kolejne ok. 12 mld zł.

A przecież w tej pożyczce jest zaszyte ryzyko kursowe, które się będzie materializować przez całe 50 lat jej spłacania, a jak może być ono kosztowne, to przekonali się kredytobiorcy frankowi, których wartość kredytów w związku ze zmianą kursu franka szwajcarskiego do złotego, w większości przypadków się wręcz podwoiła.

Poza tym aż 50 lat spłacania, wynika z tego, że wprawdzie pożyczka jest na 45 lat, ale ponieważ każda jej transza jest oddzielną pożyczką, to w związku z tym, że ostatnia jej transza przypadnie na jesień 2030 roku i będzie spłacana przez 45 lat , to spłacanie całości pożyczki, zakończy się dopiero w roku 2080.

Oczywiste kłamstwo i drastyczne naruszenie konstytucji

Ponadto rządzący w Polsce starają się także przekonać opinię publiczną, że środki z SAFE, to dodatkowe pieniądze na zakupy uzbrojenia, którą to właśnie ekipa Tuska zdecydowała przeznaczyć na polskie bezpieczeństwo, choć to oczywiste kłamstwo, w związku z tą pożyczką w tym roku, ale i w kolejnych latach, nie wydamy ani jednego miliarda złotych więcej na obronę narodową, niż wcześniej zaplanowano.

Co więcej to olbrzymie dodatkowe zadłużenie jest zaciągane na podstawie zaledwie uchwały Rady Ministrów (ustawę o SAFE zawetował prezydent Nawrocki), choć art. 89 ust.1 pkt Konstytucji RP, mówi wyraźne, że znaczne obciążenia państwa pod względem finansowym, muszą być zaciągane na podstawie ustawy ratyfikowanej przez prezydenta, bo pożyczka pochodzi od instytucji międzynarodowej.

»» Komentarz dr. Zbigniewa Kuźmiuka o SAFE czytaj na portalu wPolityce.pl w publikacji Pożyczka SAFE już droższa o 8 mld zł, niedługo o kolejne 12 mld zł, a przecież jej spłacanie potrwa 50 lat

Oprac. Sek

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