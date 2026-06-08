Globalna wyprzedaż na rynkach oraz silne dane z USA

Pierwszy tydzień czerwca nie zakończył się najlepiej i przyniósł spadki na globalnych rynkach akcji. Nastrojom inwestorów nie sprzyjają również przedłużające się negocjacje dotyczące porozumienia na Bliskim Wschodzie, które utrzymują podwyższony poziom niepewności na rynkach. Kontrakty terminowe na europejskie indeksy pozostają pod kreską, co sugeruje negatywne otwarcie poniedziałkowej sesji na europejskich parkietach.

W piątek niemiecki DAX stracił 0,75 proc.. Wyraźnym obciążeniem dla indeksu był sektor technologiczny. Akcje SAP spadły o 1,84 proc., natomiast Infineon Technologies zanotował przecenę o 9,11 proc.. Francuski CAC40 zakończył sesję spadkiem o 0,32 proc., podczas gdy brytyjski FTSE100 zyskał nieznacznie 0,07 proc.. Pod presją pozostawało również złoto, które zakończyło tydzień spadkiem o 3,55 proc. w związku z umacniającym się dolarem amerykańskim.

Na krajowym rynku nastroje były jeszcze gorsze. WIG20 stracił 1,95 proc., a liderem spadków był KGHM, którego akcje przeceniły się o 6,66 proc. Był to drugi z rzędu dzień spadków po bardzo udanym początku czerwca, co praktycznie wymazało ostatnie wzrosty kursu spółki. Nieco lepiej zachowywały się spółki o średniej i małej kapitalizacji. Indeks mWIG40 stracił 0,11 proc., choć istotnym obciążeniem była spółka Creotech, której akcje spadły o 10,10 proc.. Przecena była spowodowana m.in. publikacją wyników za pierwszy kwartał 2026 roku, w których spółka wykazała stratę netto. Dla polskiej spółki kosmicznej była to już czwarta spadkowa sesja z rzędu. Z kolei sWIG80 zakończył piątkowe notowania spadkiem o 0,80 proc..

Również na Wall Street sesja przebiegała w bardzo nerwowej atmosferze za sprawą głębokiej wyprzedaży spółek związanych ze sztuczną inteligencją. Istotnym wydarzeniem dnia był majowy raport NFP, który przyczynił się do umocnienia dolara względem euro o blisko 0,75 proc. Sytuacja na amerykańskim rynku pracy okazała się znacznie lepsza od oczekiwań, co może wzmacniać argumenty za utrzymaniem restrykcyjnej polityki monetarnej przez Fed w obliczu utrzymującej się presji inflacyjnej. Inwestorzy oczekują obecnie na decyzję Rezerwy Federalnej zaplanowaną na 17 czerwca. Liczba nowych miejsc pracy na amerykańskim rynku okazała się dwukrotnie wyższa od konsensusu wynoszącego 85 tys. i osiągnęła poziom 172 tys. Dodatkowo dane za dwa poprzednie miesiące zostały zrewidowane w górę o 29 tys. w marcu oraz o 64 tys. w kwietniu. Silna wyprzedaż sektora technologicznego przełożyła się na największe jednodniowe spadki głównych amerykańskich indeksów w tym roku. Nasdaq 100 stracił 4,77 proc., natomiast S&P500 spadł o 2,64 proc.. Wśród największych spółek technologicznych Nvidia przeceniła się o 6,20 proc., Meta o 5,51 proc., a Microsoft o 2,66 proc..

W momencie pisania komentarza na rynkach azjatyckich obserwowane są bardzo słabe nastroje. Koreański Kospi traci blisko 6 proc., japoński Nikkei spada o niemal 4 proc., natomiast Hang Seng zniżkuje o około 1,5 proc. Również kontrakty terminowe na europejskie indeksy pozostają pod kreską, co sugeruje negatywne otwarcie dzisiejszej sesji na europejskich parkietach. Poniedziałkowy kalendarz makroekonomiczny jest stosunkowo ubogi i nie zawiera istotnych publikacji. Uwaga inwestorów będzie koncentrować się na środowych danych o inflacji CPI w Stanach Zjednoczonych.

Michał Kozak, Analityk Zespołu Analiz i Doradztwa Inwestycyjnego, Dom Inwestycyjny Xelion

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