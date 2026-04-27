Śmierć ochrony zdrowia. "Pacjenci będą odsyłani z kwitkiem"

Jeszcze niedawno można było się łudzić, że problemy polskiej ochrony zdrowia to raczej chroniczna niewydolność niż stan krytyczny. Kolejki były długie, a personel przeciążony, ale gdzieś w tle istniało przekonanie, że system mimo wszystko działa. Dziś te złudzenia pękają jedno po drugim, a rzeczywistość coraz wyraźniej pokazuje, że nie mamy już do czynienia z niewydolnością, lecz z całkowitą zapaścią.

Weźmy przykład pierwszy z brzegu: szpital powiatowy w Skarżysku-Kamiennej. Nie mówimy o egzotycznej terapii ani eksperymentalnym leczeniu, lecz o standardzie współczesnej medycyny – nowoczesnych lekach dla pacjentów ze stwardnieniem rozsianym. Trzy preparaty – ozanimod, siponimod i ofatumumab – znikają z programu lekowego. Dla ok. 30 osób to nie jest „zmiana organizacyjna”, tylko brutalne przerwanie terapii. Choroba, która wymaga ciągłości leczenia, zostaje nagle pozostawiona bez jednego z kluczowych narzędzi kontroli. Państwo, które jeszcze niedawno chwaliło się dostępem do innowacyjnych terapii, dziś wycofuje się po cichu, pozostawiając pacjentów w próżni.

Słowa „proszę szukać gdzie indziej” brzmią jak ponury żart, gdy spojrzymy na sytuację w Krotoszynie. Tam od maja zawieszony zostaje oddział onkologii klinicznej.

Dorota Łosiewicz, tygodnik „Sieci”

Pełny artykuł dostępny dla subskrybentów Sieci Przyjaciół:Śmierć ochrony zdrowia. „Dla pacjentów ze stwardnieniem rozsianym - znikają preparaty z programu lekowego”