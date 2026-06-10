W czwartek taniej na stacjach paliw

W czwartek litr benzyny 95 ma kosztować nie więcej niż 5,92 zł, benzyny 98 - 6,56 zł, a diesla - 6,43 zł - wynika ze środowego obwieszczenia Ministra Energii. Oznacza to, że ceny maksymalne wszystkich paliw w czwartek będą o kilka groszy niższe niż te obowiązujące w środę. Do 15 czerwca obowiązuje rozporządzenie obniżające VAT na paliwo z 23 do 8 proc. oraz rozporządzenie obniżające akcyzę i nie jest jasne, czy dojdzie do jego przedłużenia o kolejne dwa tygodnie.

W środę litr benzyny 95 kosztuje nie więcej niż 5,96 zł, benzyny 98 - 6,61 zł, a diesla - 6,46 zł. 31 marca, czyli pierwszego dnia wprowadzenia maksymalnych cen, litr benzyny 95 kosztował maksymalnie 6,16 zł, benzyny 98 - 6,76 zł, zaś oleju napędowego - 7,60 zł.

Program CPN aktualny do 15 czerwca. Czy będzie przedłużony?

Następne obwieszczenie Ministra Energii ws. maksymalnych cen paliw zostanie opublikowane w czwartek i określi ceny na piątek.

Cena maksymalna jest ustalana według określonej formuły, obejmującej średnią cenę hurtową paliw na rynku krajowym, powiększoną o akcyzę, opłatę paliwową, marżę sprzedażową w wysokości 0,30 zł za litr oraz podatek VAT.

Do 15 czerwca obowiązuje rozporządzenie obniżające VAT na paliwo z 23 do 8 proc. oraz rozporządzenie obniżające akcyzę. Akcyza jest obniżona o 29 gr za litr benzyny i 28 gr za litr oleju napędowego, czyli do najniższego poziomu dopuszczonego przez Unię Europejską.

»» O ostatnich zmianach cen maksymalnych paliw czytaj tutaj:

Domański w sprawie cen paliw jest za, a nawet przeciw

CPN mocno zdyscyplinował stacje benzynowe

Orlen więdnie pod zarządem „fachowców” Tuska

Minister finansów nie przesądza o dalszych losach CPN

Minister finansów Andrzej Domański był pytany w mediach o ewentualne przedłużenie obniżek VAT i akcyzy w ramach programu „CPN” o kolejne dwa tygodnie po 15 czerwca.

„Będziemy analizować sytuację, faktem jest, że cena ropy spadła w ostatnich tygodniach. Jak patrzyłem, w piątek na ceny benzyny były kilka procent wyższe niż przed wojną, a nieco więcej w przypadku diesla – powiedział Andrzej Domański na antenie TVN24.

Program może zostać przedłużony, ale może zostać także potencjalnie zamknięty – powiedział minister finansów i gospodarki.

Z wcześniejszych informacji resortu finansów wynika, że utrzymywanie programu CPN kosztuje budżet 1,6 mld zł miesięcznie.

PAP, sek

»» Odwiedź wgospodarce.pl na GOOGLE NEWS, aby codziennie śledzić aktualne informacje

»» O bieżących wydarzeniach w gospodarce i finansach czytaj tutaj:

Hołownia w długach, Giertych pomógł finansowo Wiplerowi

Miliardy złotych idą w błoto. Rząd o tym wie

Nieruchomości letniskowe wyszły z mody

»»Nie ma już nic pewnego na rynku – oglądaj „Piątkę wGospodarce” w telewizji wPolsce24