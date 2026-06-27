Tusk dał, Tusk wziął. Potężny skok cen paliw na dniach?

Na początku wakacji kierowcy tankują taniej niż rok temu; od 1 lipca sytuacja może się jednak zmienić, jeśli rząd zakończy program „Ceny Paliwa Niżej” i przywróci 23-proc. stawkę VAT - przekazało biuro Reflex. Według ekspertów ceny paliw mogą wzrosnąć do 60 groszy za litr. Od soboty do poniedziałku włącznie litr benzyny 95 kosztuje nie więcej niż 6,02 zł, benzyny 98 - 6,70 zł, a diesla - 6,17 zł. Oznacza to wzrost ceny maksymalnej wszystkich rodzajów paliw w porównaniu z piątkiem.

Eksperci zwrócili uwagę, że prognozy dotyczące cen paliw w wakacje są obarczone znaczną niepewnością. „Z jednej strony jesteśmy świadkami spadku cen ropy w okolice poziomów sprzed wybuchu wojny w Iranie, w związku z systematycznym zwiększaniem podaży z regionu Bliskiego Wschodu. Z drugiej strony planowane jest zakończenie programu CPN, który w części już został ograniczony. Przed nami też sezon huraganów, który w sytuacji braku równowagi popytu i podaży może wpłynąć na wzrost cen paliw w II połowie wakacji” - wskazali Urszula Cieślak i Rafał Zywert z Refleksu.

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Ile kosztuje paliwo do poniedziałku

Analitycy zauważyli, że ceny paliw są niższe niż przed tygodniem, a największy spadek dotyczy oleju napędowego, który jest tańszy o 24 grosze za litr. Aktualne ceny benzyny i oleju napędowego są jednocześnie niższe niż przed rokiem.

Od soboty do poniedziałku włącznie litr benzyny 95 kosztuje nie więcej niż 6,02 zł, benzyny 98 - 6,70 zł, a diesla - 6,17 zł. Oznacza to wzrost ceny maksymalnej wszystkich rodzajów paliw w porównaniu z piątkiem. Następne obwieszczenie Ministra Energii ws. maksymalnych cen paliw zostanie opublikowane w poniedziałek i określi ceny na wtorek.

Powrót 23-proc. stawki VAT podbije mocno ceny paliw

„Rynek zdążył już uwzględnić skutki przywrócenia wyższej stawki akcyzy. Znacznie większy wpływ na ceny detaliczne będzie miał jednak powrót 23-procentowej stawki VAT. W takim scenariuszu wzrost cen detalicznych będzie praktycznie nieunikniony, nawet gdyby właściciele stacji zrezygnowali z własnej marży. Zatem jeśli zmiana dokona się 1 lipca, to benzyna i olej napędowy podrożeją o około 40 – 60 groszy na litrze. Najwyższe ceny tradycyjnie mogą pojawić się na stacjach przy autostradach i drogach ekspresowych, gdzie litr benzyny lub diesla może ponownie kosztować ponad 7 zł” - przewidują Cieślak i Zywert.

Przy założeniu, że stawka VAT na paliwa powróci do poziomu 23 proc., cena benzyny 95 osiągnie wedle prognoz biura: 6,50 zł/l, benzyny 98 - 7,35 zł, oleju napędowego 6,70 zł, a autogazu 3,29 zł.

PAP, sek

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