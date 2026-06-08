Domański w sprawie cen paliw jest za, a nawet przeciw

Program CPN może zostać przedłużony, ale może zostać także potencjalnie zamknięty – powiedział w poniedziałek minister finansów i gospodarki Andrzej Domański.

Minister finansów był pytany w poniedziałek na antenie TVN 24 o ewentualne przedłużenie obniżek VAT i akcyzy w ramach programu „CPN”.

„Będziemy analizować sytuację, faktem jest, że cena ropy spadła w ostatnich tygodniach. Jak patrzyłem, w piątek na ceny benzyny były kilka procent wyższe niż przed wojną, a nieco więcej w przypadku diesla – powiedział Andrzej Domański na antenie TVN24.

Program może zostać przedłużony, ale może zostać także potencjalnie zamknięty – powiedział minister finansów i gospodarki.**

Czy będzie podatek od zbiórek internetowych?

Minister był też pytany o opodatkowanie wpływów ze zbiórek internetowych. Niedawno pojawiły się doniesienia, że od jednej z takich zbiórek fiskus zażyczył sobie podatku dochodowego.

„Takie przepisy obowiązują od lat. Większość zbiórek internetowych jest robiona za pośrednictwem organizacji pożytku publicznego i te są całkowicie zwolnione z podatku” – powiedział minister finansów i gospodarki. – Ale kilka lat temu były uszczelnienia, wynikające z tego, że patostreamerzy z takich zbiórek internetowych uzyskiwali dochód” – dodał.

Podkreślił jednak, że do każdej takiej zbiórki pracownicy organów skarbowych podchodzą indywidualnie.

Nie ma planów podniesienia drugiego progu podatkowego

Minister był pytany także o propozycję partii Polska 2050, dotyczącą podniesienia drugiego progu podatkowego do 140 tys. zł. - To nie była propozycja przedstawiona w ramach rozmów koalicyjnych. Często rozmawiamy, ale pani minister (Katarzyna) Pełczyńska-Nałęcz nigdy do mnie z taką propozycją nie przyszła. Ta propozycja funkcjonuje tylko w przestrzeni medialnej – stwierdził Domański.

Z analiz, jakie mamy w Ministerstwie Finansów, wynika, że ta propozycja oznaczałaby ubytek dochodów budżetu na poziomie 11 mld zł – dodał.

PAP, sek

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