Groszowe obniżki cen paliw. Czy się utrzymają dłużej?

Od soboty do poniedziałku litr benzyny 95 ma kosztować nie więcej niż 6,46 zł, benzyny 98 - 7,00 zł, a oleju napędowego - 6,85 zł - wynika z piątkowego obwieszczenia Ministra Energii. Oznacza to, że ceny maksymalne wszystkich trzech paliw będą niższe od piątkowych. W nadchodzącym tygodniu na stacjach paliw najbardziej prawdopodobne są umiarkowane spadki cen wszystkich gatunków paliw - wynika z prognozy e-petrol.pl.

W piątek litr benzyny 95 kosztuje nie więcej niż 6,48 zł, benzyny 98 - 7,06 zł, a oleju napędowego - 6,91 zł. Natomiast 31 marca, pierwszego dnia wprowadzenia maksymalnych cen, litr benzyny 95 kosztował maksymalnie 6,16 zł, benzyny 98 - 6,76 zł, zaś oleju napędowego - 7,60 zł.

Następne obwieszczenie Ministra Energii ws. maksymalnych cen paliw zostanie opublikowane w poniedziałek i określi ceny na wtorek.

e-petrol.pl: ceny paliw na stacjach lekko spadną

„Zgodnie z prognozą detaliczną w okresie 25–31 maja średnia cena benzyny bezołowiowej 98 może mieścić się w przedziale 6,87–6,98 zł/l, popularnej „95” w granicach 6,34–6,45 zł/l, oleju napędowego 6,72–6,83 zł/l, a autogazu 3,59–3,68 zł/l” - poinformowali analitycy portalu e-petrol.

Do końca miesiąca na stacjach obowiązywać będą maksymalne ceny paliw ustalane przez resort energii, co ogranicza sprzedawcom przestrzeń do większych podwyżek cen detalicznych - dodano.

W mijającym tygodniu obserwowano wzrost cen zarówno w hurcie, jak i na stacjach paliw. W rafineriach Orlenu i Aramco Poland w ostatnim tygodniu podrożały wszystkie podstawowe paliwa. Aktualnie metr sześcienny benzyny 98 kosztuje 6178,20 zł, benzyny 95 – 5681,80 zł, oleju napędowego – 6047,00 zł. W porównaniu z poprzednim tygodniem oznacza to wzrost odpowiednio o 63,40 zł, 83,20 zł i 34,00 zł na metrze sześciennym.

Jednocześnie różnica między ceną benzyny 95 a diesla wyraźnie się zmniejsza. Obecnie jest to 365,20 zł za metr sześcienny, podczas gdy miesiąc temu było 681,40 zł, wobec rekordowego 1525,80 zł z 21 marca - wskazali analitycy.

„Na rynku detalicznym obserwowaliśmy w ostatnich dniach skutki wzrostów hurtowych cen benzyn. Ze środowego raportu e-petrol.pl wynika, że popularna „95” kosztowała w tym tygodniu średnio 6,42 zł/l, czyli o 14 gr więcej niż w połowie maja. Olej napędowy podrożał symbolicznie, o 1 gr, do 6,82 zł/l, natomiast autogaz potaniał o 4 gr i jego cena średnia wynosiła 3,68 zł/l” - podano.

PAP, sek

