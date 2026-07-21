Redukcje dotkną 5 mln Polaków? AI tworzy nowy świat

AI zabiera miejsca pracy. Kolejne firmy informują o zwolnieniach. Przykład? Oracle zwalnia 21 tys. pracowników i otwarcie przyznaje: powodem jest rozwój sztucznej inteligencji. Redukcje etatów ogłosiły także m.in. Amazon i Dell. Czy będzie tak jak podczas rewolucji przemysłowej? W XIX wieku mechanizacja i maszyny doprowadziły do likwidacji milionów miejsc pracy wykonywanych wcześniej ręcznie, szczególnie w tkactwie, przędzalnictwie i rzemiośle.

Przypomnijmy, że rewolucja przemysłowa rozpoczęła się wraz z upowszechnieniem maszyn. Z rynku zaczęły znikać zawody, takie jak ręczni tkacze, prządki czy wielu rzemieślników wykonujących pracę, którą przejęły fabryki. Początkowo panował kryzys, a osoby bez kwalifikacji lub niechętne do nauki traciły pracę. Jednocześnie powstawały nowe zawody – operatorzy maszyn, mechanicy, inżynierowie czy pracownicy rozwijającego się przemysłu. Jednak kto nie rozwijał swoich umiejętności, z czasem miał coraz mniejsze szanse na znalezienie zatrudnienia. Dlatego rozwój własnych kompetencji był wtedy kluczowy – i pozostaje nim również dziś.

Rewolucja AI

Dziś podobną rewolucję wywołuje AI. Sztuczna inteligencja odbiera część dotychczasowych miejsc pracy, ale jednocześnie tworzy zapotrzebowanie na nowe zawody i nowe kompetencje. Kto jednak nie będzie się rozwijał, może usłyszeć taki komunikat jak pracownicy Oracle:

Wdrażanie technologii AI w naszych operacjach doprowadziło i może w dalszym ciągu prowadzić do redukcji zatrudnienia.

Historia pokazuje, że każda wielka rewolucja technologiczna zmienia rynek pracy. Pytanie brzmi nie, czy to się wydarzy, ale czy będziemy na te zmiany gotowi.

Zwolnienia z powodu AI

W 2026 już kilka dużych firm otwarcie wiąże zwolnienia z wdrażaniem AI:

Oracle – zwolnił ok. 21 tys. pracowników. W oficjalnych dokumentach dodano, że wdrażanie technologii AI doprowadziło i może nadal prowadzić do redukcji zatrudnienia.

Amazon – na początku roku ogłosił zwolnienie 16 tys. osób. Firma inwestuje w AI, a prezes Andy Jassy przyznaje, że sztuczna inteligencja zmniejszy liczbę stanowisk biurowych.

Dell – zredukował około 11 tys. miejsc pracy (10 proc. załogi), jednocześnie zapowiada wzrost produktywności dzięki automatyzacji i AI.

Klarna – już wcześniej ograniczyła zatrudnienie, tłumacząc to przejęciem części obowiązków przez AI.

Meta – prowadzi redukcje zatrudnienia, a część byłych pracowników twierdzi, że AI była wykorzystywana również przy typowaniu osób do zwolnienia.

x, nextgazeta, jb