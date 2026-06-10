Dobrze zaplanowane samobójstwo

TYLKO U NAS

Ursula von der Leyen jest najbardziej antyunijnym politykiem w Europie. Jej decyzje napędzają gospodarki wszystkich konkurentów Unii Europejskiej.

Aż trudno uwierzyć, że wszystko dzieje się naprawdę. Twarde dane pokazują, że Unia Europejska staje się wyłącznie rynkiem zbytu dla wszystkich, którzy w nosie mają politykę klimatyczną i całe to zielone szaleństwo.

Co więcej, im bardzie w Europie na sile przybiera zielona transformacja, tym więcej zarabiają na tym globalni rywale państw UE. Przykładem na to jest import do Unii paneli fotowoltaicznych, czyli świętości w klimatycznej religii.

Z najnowszych danych Eurostatu wynika, że w 2024 kraje UE zaimportowały (głównie z Chin i Indii) panele fotowoltaiczne za ponad 11,1 mld. euro, wyeksportowały za 715 mln. euro. Deficyt w tym zakresie przekracza więc ponad 10 mld euro.

»» O raporcie Eurostatu czytaj tutaj:

„Zielone” ambicje Brukseli tuczą gospodarki Chin i Indii

Można by jeszcze tę politykę zrozumieć, gdyby w jakimś okresie prowadziła do rozwoju europejskiej gospodarki. Jest jednak zupełnie odwrotnie. Unia traci na handlu panelami, rosnąca liczba montowanych instalacji słonecznych powoduje destabilizację systemu energetycznego (czego przykładem był zeszłoroczny blackout w Portugalii, Hiszpanii i części Francji), podnosi ceny prądu dla gospodarstw domowych i przemysłu, co ostatecznie powoduje ucieczkę inwestorów.

Jeśli więc przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen nie dąży do zniszczenia UE, to jaki inny cel może jej przyświecać?

Mariusz Staniszewski

»» Odwiedź wgospodarce.pl na GOOGLE NEWS, aby codziennie śledzić aktualne informacje

»» O bieżących wydarzeniach w gospodarce i finansach czytaj tutaj:

Hołownia w długach, Giertych pomógł finansowo Wiplerowi

Miliardy złotych idą w błoto. Rząd o tym wie

Nieruchomości letniskowe wyszły z mody

»»Nie ma już nic pewnego na rynku – oglądaj „Piątkę wGospodarce” w telewizji wPolsce24