Pociągi nie jeżdżą? Winny PiS! Komuś tu upał zaszkodził

Ekspert rynku kolejowego uważa, że za paraliż pasażerskiego ruchu kolejowego na skutek panujących upałów odpowiada… opozycyjne Prawo i Sprawiedliwość. To prawdziwy fikołek intelektualny, który można przypisać chyba tylko temu, że ktoś tu zbyt długo chodził z odkrytą głową na gorącym słońcu w ostatnich dniach.

Na kolei od dwóch dni, w pierwszy wakacyjny weekend, panuje pandemonium: ► fala awarii energetycznych i problemów z odkształcającymi się torami, ► 130 pociągów odwołanych, ► ewakuacja kilkuset pasażerów z pociągów, które stanęły pod Warszawą, ► tysiące pasażerów oczekujących na peronach na podróż opóźnioną o wiele godzin, by w końcu jechać ► wagonem, gdzie temperatura wynosiła 45 stopni…

Wizerunkowa klęska resortu infrastruktury

To wizerunkowa klęska resortu infrastruktury, który wiedząc od wielu dni o nadciągającej fali ekstremalnej fali upałów, wywołującej na zachodzie Europy potężne komplikacje na kolei, nie zrobił nic. Dopiero dziś działa reaktywnie, dając priorytet ruchowi pasażerskiemu przed pociągami towarowymi.

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Wagony bez klimatyzacji to wina… PiS

W tej krytycznej sytuacji roli obrońcy rządowych decydentów podjął się Adrian Furgalski, ekspert branży kolejowej, prezes Zespołu Doradców Gospodarczych TOR, i przyznać trzeba podjął tyleż brawurowy, co straceńczy atak.

W rozmowie z tabloidem „Fakt” błysnął bowiem konceptem, że za dzisiejsze problemy z kolejami odpowiada nie kto inny, ale – tak, tak, zgadli Państwo – rządy Prawa i Sprawiedliwości!

Furgalski zwraca uwagę, że PKP Intercity dysponuje obecnie około 1600 sprawnymi wagonami. Około 200 z nich to jednak starego typu składy pozbawione klimatyzacji, które mają zostać wycofane dopiero w ciągu najbliższych dwóch–trzech lat — zauważa Adrian Furgalski.

A co jest przyczyną tego opóźnienia? – tu ekspert ma swoją teorię.

Mści się wojenka rządu PiS z Brukselą i zamrożone środki z Krajowego Planu Odbudowy. Efekt to dwa lata opóźnień. Już na tegoroczne wakacje mielibyśmy wiele nowych wagonów, a tak pojawią się dopiero za rok — podsumowuje prezes Zespołu Doradców Gospodarczych TOR.

„Zamrożone pieniądze z KPO” na rozgrzaną głowę eksperta

Ekspertowi „Faktu”, który ochoczo udzielił mu łamów, trzeba tu koniecznie wyjaśnić, jakie było właściwe źródło opóźnienia dostępu Polski do środków unijnych z KPO. Wystarczy przypomnieć tu cytat wiceprzewodniczącego Platformy Obywatelskiej Rafała Trzaskowskiego (chyba takiego autorytetu pan Furgalski nie będzie kwestionował), który w czerwcu 2018 roku publicznie mówił:

„Na szczęście dzięki naszym staraniom te pieniądze nie przepadają, tylko te pieniądze będą mrożone. W związku z tym, jak my wygramy kolejne wybory, to te pieniądze zostaną odmrożone i Warszawa skorzysta wtedy z olbrzymich pieniędzy na inwestycje” - zapewnił - powiedział 18 czerwca 2018 r. Rafał Trzaskowski, komentując decyzje Brukseli o wstrzymywaniu wypłaty środków z KPO dla ówczesnego rządu Zjednoczonej Prawicy.

Więc to mrożenie – nomen omen – pieniędzy przez Brukselę było powodem opóźnień z KPO i to Brukselę można poniekąd „winić” za czerwcową gehennę pasażerów kolei w Polsce w 2026 r., bo to jej polityka zablokowała plany wymiany taboru przez PKP Intercity.

Czy ekspert Adrian Furgalski zgodzi się jednak na takie zastosowanie użytej przez niego logiki? Myślę, że wątpię.

Krzysztof Kotowski, redaktor prowadzący wGospodarce.pl

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