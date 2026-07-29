Czy będzie pierwsza podwyżka stóp za nowego prezesa Fed?

Bliski Wschód ponownie płonie, co przekłada się na wzrosty notowań ropy naftowej. Czy będzie to wystarczający argument do niespodziewanej podwyżki kosztu pieniądza w wykonaniu FOMC? Są śmiałkowie, którzy tak uważają i znajdują argumenty na poparcie swojej hipotezy. Inflacja konsumencka w Australii rośnie, ale wolniej od oczekiwań.

Kolejna fala walk

Kilkudniowa przerwa w atakach USA na Bliskim Wschodzie oficjalnie dobiegła końca. Powodem ma być udaremniona próba uderzenia Iranu na amerykańskie bazy wojskowe w Jordanii. W odpowiedzi Stany Zjednoczone i Arabia Saudyjska najechały na wspieranych przez Teheran bojowników w Iraku. Rozprzestrzeniający się konflikt budzi obawy o szerszą wojnę regionalną, co radykalnie obniża bezpieczeństwo energetyczne całego świata. Po ostatnich doniesieniach nadzieję na wznowienie rozmów pokojowych słabną, a dodatkowo Iran twierdzi, że od 17 dni nie przeprowadzał żadnych negocjacji z USA – potwierdza jedynie rozmowy z przedstawicielami Omanu w sprawie Cieśniny Ormuz. Nie wygląda to tak, jakby Teheran dążył do rozejmu. Kiedy dołożymy do tej układanki wczorajsze spotkanie premiera Izraela z Trumpem (na którym podnoszono temat partnerstwa w sprawie uniemożliwienia Iranowi uzyskania broni jądrowej), chyba nawet największy optymista zacznie być realistą. Eskalacja wojny po raz kolejny staje się paliwem do wzrostu notowań ropy naftowej, która w środę w okolicach południa zwyżkuje o ponad 4 proc. Odmiana amerykańska oscyluje przy 82,5 USD za baryłkę, a BRENT przy 85,5 USD.

Lepiej późno niż wcale

Mimo niemrawego początku tygodnia pod kątem danych makroekonomicznych, dziś rozpoczynamy serię istotnych publikacji ze światowych gospodarek. Zaczynamy z wysokiego c od wieczornej decyzji Fed. Scenariusz bazowy mówi o pozostawieniu stóp procentowych w przedziale 3,5-3,75 proc. i jastrzębiej konferencji, jednak już wczoraj można było przeczytać nieszablonową predykcję od Citadel Securities mówiącą o zaskakującej podwyżce. Hipoteza jest o tyle ciekawa, że w przypadku jej zmaterializowania amerykańscy decydenci mogliby argumentować ruch sugerowanym przez samego prezesa odchodzeniem od tzw. forward guidance (zapowiedzi działań banku centralnego). Dodatkowo podwyżka wzmocniłaby wiarygodność Warsha w walce z podwyższoną inflacją, która już jest problemem i będzie coraz większym w przypadku kontynuacji walk na Bliskim Wschodzie. Mimo śmiałej predykcji od Citadel pamiętajmy, że dzisiejszy wzrost stóp procentowych to nadal ten mniej prawdopodobny scenariusz. Większość analityków szansy wzrostu kosztu pieniądza upatruje we wrześniu. Środowego południa notowania eurodolara dryfują poniżej oporu 1,14 USD. Wzrostu zmienności możemy spodziewać się po decyzji, którą poznamy o godzinie 20:00.

Tempo inflacji nie wszędzie przyspiesza

Dzisiejsza publikacja dynamiki cen z Australii zaskoczyła inwestorów. Zgodnie z najnowszym odczytem ceny konsumenckie rosną o 4 proc. r/r, a konsensus mówił o pozostaniu przy 4,1 proc. W ujęciu kwartalnym oczekiwano spadku z 1,4 proc. do 0,7 proc., a ostatecznie uzyskano 0,6proc.. Niższa presja inflacyjna nie wymusza dalszego zacieśniania polityki monetarnej na decydentach z Banku Rezerwy Australii, gdzie koszt pieniądza to 4,35 proc. Dodatkowo oznacza to, że realna stopa procentowa (nominalna pomniejszona o inflację) pozostaje dodatnia. Dzisiejszy odczyt ciąży „aussie”, który osłabia się na forex do euro, amerykańskiego dolara czy złotego. Kurs AUD/PLN po godzinie 13:00 zniżkuje poniżej 2,64 PLN. Krajowa waluta nie może jednak pochwalić się siłą na tle pozostałych. Kurs EUR/PLN nadal oscyluje blisko 4,33 PLN, a USD/PLN to 3,80 PLN.

Dawid Górny, analityk walutowy Walutomat.pl

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