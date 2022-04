Henkel pozostanie w Rosji

Grupa Henkel, producent chemii gospodarczej, kontynuuje swoją działalność w Rosji. - Wstrzymanie naszego biznesu w Rosji może mieć daleko idące konsekwencje. Również dla naszych pracowników na miejscu – powiedział prezes Carsten Knobel w poniedziałek podczas wirtualnego walnego zgromadzenia. Podkreślał, że firma ponosi odpowiedzialność za 2,5 tys. pracowników – podał „Die Welt”. Ale później dodał, że boi się też wywłaszczenia z firmowego majątku

Jak wyjaśniał Knobel, boi się on także, że w Rosjanie zawłaszczą sobie majątek tej firmy. Henkel obecnie kontynuuje produkcję i sprzedaż w Rosji.

Henkel to głównie produkty codziennego użytku, takie jak środki czystości i higieny, ale nie tylko.

W portfolio firmy znajdziemy m.in. proszek do prania Persil, lakier do włosów Taft, farby do włosów Palette, Schwarzkopf, szampony Schauma, kosmetyki, szamopony i mydła Syoss, kosmetyki Fa, Gliss Kur, got2b, płyny do naczyń marki E oraz Pur, płyn do płukania Silan, ale i bardzo popularne w budowlance kleje i produkty marki Ceresit.

Knobel podkreślił, że Henkel konsekwentnie wdraża wszystkie międzynarodowe sankcje przeciwko Rosji. Wszelkie kampanie reklamowe zostały wstrzymane, podobnie jak działania sponsoringowe. Firma wstrzymała także wszystkie planowane inwestycje w Rosji. Zaznaczył też, że firma z największą uwagą śledzi rozwój wydarzeń, i nie wyklucza podjęcia dalszych kroków. Nie podał jednak żadnych dalszych szczegółów na ten temat.

Na Ukrainie Henkel zatrudnia 600 osób.

wirtualnemedia.pl, mw

