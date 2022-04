NCBR: Wiemy, kto wybuduje „Ciepłownię Przyszłości”

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) wybrało Euros Energy na wykonawcę prototypowej „Ciepłowni Przyszłości” w Lidzbarku Warmińskim

Celem rozpoczętego przed rokiem przedsięwzięcia NCBR ‘Ciepłownia Przyszłości, czyli system ciepłowniczy z OZE’ jest opracowanie innowacyjnej technologii oraz innowacji procesowych, które umożliwią modernizację istniejących systemów ciepłowniczych opartych na paliwach kopalnych przy wykorzystaniu technologii OZE (z wyłączeniem spalania biomasy, które jest uciążliwe środowiskowo). Przedsięwzięcie potwierdzi hipotezę badawczą o rynkowej wykonalności systemu ciepłowniczego, który dostarczać będzie ciepło ze źródeł odnawialnych o udziale 80-100% OZE - przy utrzymaniu akceptowalnej ceny dla odbiorcy. Zakreślony horyzont czasowy jest bardzo ambitny: Ciepłownia Przyszłości w wersji pełnoskalowego demonstratora nowej technologii musi powstać i wejść do eksploatacji przed końcem 2023 roku - czytamy w komunikacie.

Ogłoszona przez NCBR lista rankingowa uszeregowała pięciu wykonawców, którzy dostarczyli wyniki prac etapu pierwszego i zostali ocenieni z wynikiem pozytywnym. Są to: Euros Energy; konsorcjum SEC Region oraz PlanEnergi Fond; konsorcjum Rafako Innovation oraz EC BREC Instytutu Energetyki Odnawialnej; RenBio; konsorcjum Instytutu Badań Stosowanych Politechniki Warszawskiej, Politechniki Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki w Krakowie oraz FHU Urządzenia Grzewcze Marek Czamara. Dopuszczenie do etapu drugiego uzyskał pierwszy z wymienionych podmiotów.

„Zależy nam na tym, żeby pomysły polskich przedsiębiorców i naukowców przyczyniały się do znaczącej zmiany w sektorze energetycznym. W przedsięwzięciu ‘Ciepłownia Przyszłości, czyli system ciepłowniczy z OZE’ poprzeczka została ustawiona naprawdę wysoko, ponieważ wymagaliśmy udziału energii ze źródeł odnawialnych na poziomie co najmniej 80%. Teraz mogę już powiedzieć, że przedstawione i ocenione wyniki prac etapu pierwszego zawierają realistyczne koncepcje. Pozwalają one potwierdzić, że dostępnymi dziś środkami technologicznymi można w polskim ciepłownictwie osiągać cele, które wyznacza strategia Europejskiego Zielonego Ładu. Istniejące systemy ciepłownicze mogą być zarazem tak modernizowane, aby pozwolić ich właścicielom ‘uodpornić się’ na zmiany przepisów prawnych oraz perturbacje, jakie rynki przechodzą z powodu innych okoliczności, w szczególności skutkujących wzrostem cen paliw, dostaw i usług. To bardzo istotne z punktu widzenia bezpieczeństwa energetycznego państwa” - powiedział p.o. dyrektora NCBR Remigiusz Kopoczek, cytowany w materiale.

Koncepcja przedstawiona przez Euros Energy w pierwszym etapie przedsięwzięcia uzyskała najwięcej punktów w procesie oceny, przeprowadzonej na podstawie kryteriów określonych przez NCBR. I to ona będzie podstawą do wybudowania Ciepłowni Przyszłości w Lidzbarku Warmińskim, na działce znajdującej się na terenie ciepłowni należącej do Veolii Północ, partnera wykonawcy w tym projekcie. Zwycięska koncepcja oferuje osiągnięcie parametrów techniczno-ekonomicznych nawet lepszych niż obiecane we wniosku, a dodatkowo stan zaawansowania przygotowań najlepiej rokuje na dochowanie terminów, podkreślono.

Euros Energy działa na rynku od 12 lat, dostarczając rozwiązania, które pozwalają na obniżenie kosztów ogrzewania i chłodzenia w sposób możliwie neutralny dla środowiska.

Jako największe atuty swojej koncepcji wykonawca wskazuje w pierwszym rzędzie pompy ciepła - do tej pory niekojarzone z ciepłownictwem urządzenia o znakomitej efektywności energetycznej. Jak zapewnia, w ich produkcji Euros Energy ma już spore doświadczenie. Drugie istotne rozwiązanie to trójstopniowe magazynowanie ciepła, w tym dwa magazyny sezonowe ładowane latem energią w 100% OZE. Całość spaja przemyślane zarządzanie energią, tak aby nie zmarnować ani jednego gigadżula ciepła czy energii elektrycznej.

Czytaj też: Energa przeznaczy zysk za 2021 rok na inwestycje

ISBnews/KG