Wspólny program Orlenu i NCBR. Trwa nabór wniosków

W ramach konkursu grantowego Neon II, wspólnego programu PKN Orlen i Narodowego Centrum Badan i Rozwoju, przyjmowane są wnioski z zakresu Przemysłu 4.0 obejmujące rozwiązania w dziedzinie ochrony przed korozją. Najlepsze z nich mają szansę na 8 mln zł - poinformował w czwartek koncern.

„Nadal można składać wnioski do konkursu grantowego Neon. Najlepsze rozwiązanie w dziedzinie ochrony przed korozją ma szansę na 8 mln zł grantu od PKN Orlen i NCBR” - oznajmił w czwartek koncern.

Dyrektor Biura Innowacji i Rozwoju Nowych Technologii w PKN Orlen Arkadiusz Majoch wyjaśnił, że celem projektu jest „znalezienie, rozwinięcie i wdrożenie projektów, które zostaną wybrane w ramach konkursu w naszej własnej działalności”. „Chcemy, aby środki PKN Orlen i NCBR posłużyły stworzeniu systemów i urządzeń z zakresu Przemysłu 4.0, które pomogą jeszcze lepiej i szybciej diagnozować, a także zapobiegać korozji procesowej, która jest dużym wyzwaniem w przemyśle” - dodał.

Majoch podkreślił, iż organizatorzy konkursu są „otwarci na dyskusję z potencjalnymi wnioskodawcami”. „Zależy nam na wypracowaniu jak najlepszej ścieżki dojścia do celu tego konkursu z uwzględnieniem wymagań ustawowych ze strony NCBR, biznesowych ze strony PKN Orlen i badawczo-rozwojowych ze strony zainteresowanych twórców” – zaznaczył dyrektor Biura Innowacji i Rozwoju Nowych Technologii koncernu.

Jak wyjaśnił PKN Orlen, w drugim konkursie w programie Neon poszukiwane są wnioski prezentujące rozwiązania w trzech kategoriach, w tym aplikacja do monitorowania i predykcji korozji na instalacjach przemysłowych branży rafineryjno-petrochemicznej zawierająca moduły uczenia maszynowego (machine learning).

Drugim zagadnieniem konkursowym są innowacyjne urządzenia i systemy do monitorowania czynników korozyjnych w procesowych strumieniach węglowodorowych oraz wodnych w czasie rzeczywistym - online, w tym zawartości związków i pierwiastków wpływających na przyspieszenie korozji oraz detekcja – wraz z lokalizacją w obrębie instalacji – i monitoring szybkości różnych rodzajów korozji.

Trzecim tematem konkursu jest telemetryczny system centralnego nadzoru nad prawidłowością funkcjonowania ochrony katodowej zbiorników podziemnych wraz z mapą interaktywną zdarzeń awaryjnych.

Przemysł 4.0 to temat konkursu grantowego Neon II - drugiego w programie Neon. W tym roku, jak zapowiedział w czwartek PKN Orlen, ogłoszone zostaną jeszcze konkursy w kategoriach „Dekarbonizacja” oraz „Gospodarka Obiegu Zamkniętego”.

Program Neon realizowany jest zgodnie z umową z grudnia 2021 r. W jego ramach na finansowanie prac nad projektami o najwyższym potencjale rozwoju PKN Orlen i NCBR przeznaczają po 100 mln zł. Dokumentację konkursową można znaleźć na stronie internetowej NCBR.

Ogłaszając uruchomienie programu Neon, wspólnego przedsięwzięcia z NCBR, PKN Orlen informował, że adresowany jest on do konsorcjów jednostek naukowych i naukowo-przemysłowych, a rezultaty najlepszych prac będą stosowane w Grupie Orlen.

Jak podali w czwartek organizatorzy konkursu Neon II, w związku z sygnalizowanymi przez potencjalnych wnioskodawców wątpliwościami dotyczącymi zapisów zawartych we wzorach umów o realizację projektu, w piątek, 10 marca, o godz. 11 odbędzie się spotkanie dotyczące wyjaśnienia zasad finansowania i realizacji projektów ujętych we wzorach umowy. Spotkanie odbędzie się w formule online z użyciem platformy Skype. Zgłoszenia udziału należy kierować do NCBR na adres: urszula.sakowicz@ncbr.gov.pl.

