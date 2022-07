Pożary trawią Amerykę. Masowa ewakuacja mieszkańców

Tysiące ludzi otrzymało nakaz ewakuacji z powodu błyskawicznie rozprzestrzeniającego się pożaru w pobliżu Parku Narodowego Yosemite. Do sobotniego popołudnia obszar objęty żywiołem obejmował powierzchnię 38 kilometrów kwadratowych, co oznaczało, że przerodził się w jeden z największych tegorocznych pożarów w Kalifornii - poinformowała w sobotę agencja Associated Press.

Nakaz ewakuacji został wprowadzony w życie w sobotę dla ponad 6000 osób żyjących na słabo zaludnionym terenie wiejskim - poinformował Daniel Patterson, rzecznik Sierra National Forest. Ponad 400 strażaków wspieranych przez śmigłowce, samoloty i buldożery, walczyło z żywiołem - dodał Petterson i podkreślił, że upalna pogoda, niska wilgotność i sucha roślinność spowodowana najgorszą suszą od dziesięcioleci podsycała pożar i stanowiła wyzwanie dla ekip strażackich.

„Ogień wyrzucał wczoraj żar przed siebie na odległość do 2 mil(3,2 km -PAP)” - powiedział Patterson, i dodał:”to są wyjątkowe warunki pożarowe”.

Pożar wybuchł w piątek po południu na południowy zachód od parku w pobliżu miejscowości Midpines w hrabstwie Mariposa i do sobotniego poranka szybko rozprzestrzenił się na 26,5 km kwadratowych - poinformował Kalifornijski Departament Leśnictwa i Ochrony Przeciwpożarowej. Ogień wybuchł, gdy strażacy walczyli z innym pożarem, który miał miejsce na skraju gaju gigantycznych sekwoi w najbardziej wysuniętej na południe części parku Yosemite.

„Eksplozywny charakter rozprzestrzeniania się pożaru stanowi wyzwanie dla strażaków” - podała w oświadczeniu w sobotę amerykańska agencja Cal Fire. Do soboty rano, ogień zniszczył 10 budynków mieszkalnych i komercyjnych, uszkodził pięć innych i zagrażał 2000 innym obiektom - czytamy w komunikacie Cal Fire.

Żywioł spowodował zamknięcia licznych dróg, w tym zamknięcie jednej z autostrad, co spowodowało zablokowanie jednej z głównych tras do parku Yosemite.

PAP/kp