Polski bank zdał celująco europejskie stress-testy

W tegorocznej edycji ogólnoeuropejskich testów warunków skrajnych, przeprowadzonych przez Europejski Urząd Nadzoru Bankowego (EBA), Bank Pekao SA okazał się najbardziej odpornym na negatywne scenariusze makroekonomiczne bankiem w Europie, spośród 64 objętych badaniem banków, poinformował Bank Pekao.

„Testy warunków skrajnych EBA to dla nas bardzo ważny sprawdzian, jak jesteśmy przygotowani na kryzysy i makroekonomiczne zawirowania. Niestety ostatnie lata nie oszczędzają nam tego rodzaju niepokojów, dlatego tak istotna jest odporność instytucji finansowych, kluczowych dla stabilnego funkcjonowania całej gospodarki. Jestem dumny, że w tym roku po raz kolejny z rzędu potwierdziliśmy w testach, że Pekao należy do najbezpieczniejszych banków w Europie – powiedział Cezary Stypułkowski, prezes Banku Pekao, cytowany w komunikacie.

Stress testy EBA to cykliczne badania kondycji banków europejskich, mające służyć jako ważne źródło informacji do celów procesu przeglądu i oceny nadzorczej. Ich celem jest pomoc właściwym organom w ocenie zdolności banków do spełnienia wymogów ostrożnościowych w ramach scenariuszy skrajnych. W Polsce bezpośrednim badaniem prowadzonym przez EBA zostały objęte dwa banki, w tym Bank Pekao. W tegorocznym teście.

Bank Pekao wypadł jako najbardziej odporny na czynniki stresowe spośród 64 banków objętych próbą

„_Bank Pekao wypadł jako najbardziej odporny na czynniki stresowe spośród 64 banków objętych próbą. Odporność mierzona jest jako różnica skonsolidowanego współczynnika kapitału podstawowego Tier 1 (CET1) bez zastosowania przepisów przejściowych pomiędzy punktem startu (rok 2024) a scenariuszem stresowym (na rok 2027). Wynik jest taki sam bez względu na to czy w punkcie startu wzięte są pod uwagę wskaźniki raportowane, czy przeliczone zgodnie z CRR3” - podano także.

W poprzednich testach EBA w 2023, 2021 oraz 2018 bank z żubrem w logo za każdym razem znajdował się wśród liderów zestawienia, zajmując odpowiednio pierwszą, drugą i trzecią pozycję w gronie najbardziej odpornych banków. Zgodnie z tegorocznymi wynikami testów warunków skrajnych, skonsolidowany CET1 bez zastosowania przepisów przejściowych Banku Pekao byłby w 2027 roku na poziomie 20,03 proc. w scenariuszu bazowym z 3-letnim zyskiem na poziomie 3,78 mld euro oraz 17,03 proc. w scenariuszu skrajnym z 3-letnim zyskiem na poziomie 2,02 mld euro.

„Obydwa wskaźniki kapitałowe są znacząco powyżej wymaganych przez regulatora poziomów oraz docelowych wskaźników kapitałowych” - podsumowano w komunikacie.

Bank Pekao jest częścią grupy PZU. Od 1998 roku bank obecny jest na GPW; wchodzi w skład indeksu WIG20. Aktywa razem banku wyniosły 334,24 mld zł na koniec 2024 r.

ISBnews, sek

»» Odwiedź wgospodarce.pl na GOOGLE NEWS, aby codziennie śledzić aktualne informacje

»» O bieżących wydarzeniach w gospodarce i finansach czytaj tutaj:

Reaktor Maria wraca do pracy

Rekompensaty za słupy na polu?

Polacy zadecydowali: Tatry najpiękniejsze w Polsce

»»O tym milczą rządowe media: bezrobocie w Polsce przyspiesza! – na antenie telewizji wPolsce24!