Same USA przekonują upartych Niemców do utrzymania atomu

Administracja prezydenta USA Joe Bidena nie szczędzi wysiłków, aby wspierać Europę i wzmocnić jej jedność przeciwko Rosji w obliczu kryzysu energetycznego i ograniczeniu dostaw surowców energetycznych na kontynent przed sezonem zimowym. Amerykanie próbują namówić Niemcy do przedłużenia działania ostatnich bloków jądrowych – czytamy na portalu Biznesalert.pl

Unia Europejska zdaje się być częściowo bezradna wobec ograniczenia dostaw paliw z Rosji przez gazociąg Nord Stream, mozolne budowanie którego przez lata było częścią niemieckiej, a przez to i europejskiej strategii zaopatrzenia w gaz. Ostatnią reakcją władz Unii na zapowiedź poważnego ograniczenia przesyłu gazu do EU przez gazociąg Nord Stream 1 jest podkreślenie słuszności postanowienia KE o redukcji zużycia gazu. We wtorek ministrowie krajów UE odpowiedzialni za sprawy energii osiągnęli porozumienie, zgodnie z którym zużycie gazu w UE będzie zmniejszone o 15 proc.

Tak jakby zamiast zaopatrzyć się w gaz z alternatywnych źródeł dostaw Unia Europejska zrezygnowała z zapewnienia dobrobytu swoim obywatelom i pogodziła się z tym, że unijne rynki energii trawić będzie deficyt nakręcający ceny gazu, węgla, a przez to także m.in. transportu i żywności.

W sytuacji kryzysowej pomocną dłoń do UE wyciągają Amerykanie. Na wtorek zapowiedziano przybycie do Europy Amosa Hochsteina, koordynatora międzynarodowej polityki energetycznej, mającego uczestniczyć w rozmowach na temat rozwiązań awaryjnych w kwestiach energetyki. USA i Bruksela wspólnie apelują do członków UE o oszczędzanie gazu i zapełnianie magazynów przed zimą.

W nadchodzących dniach odbędą się również dyskusje na temat zwiększenia produkcji energii jądrowej w Europie, aby zrekompensować niedobory gazu. Niemcy planowały całkowite od atomu do końca 2022 roku, ale Amerykanie chcą przekonać Niemców do przedłużenia żywotności trzech pozostałych elektrowni jądrowych w czasie kryzysu energetycznego - informuje portal. Przedstawiciele administracji amerykańskiej, którzy pozostawali w bliskim kontakcie w tej sprawie w szczególności z przedstawicielami Niemiec i Francji, są bardzo zaniepokojeni tym, że Europa może stanąć w obliczu poważnego niedoboru gazu w okresie zimowym – czytamy na Biznesalert.pl.

Według Stanów Zjednoczonych, pomimo zwiększonych dostaw LNG z USA do Europy, zakładane ostatnio przez UE ograniczenie zużycia gazu o 15 prawdopodobnie nie wystarczy, aby zrównoważyć niedobory.

biznesalert.pl/mt