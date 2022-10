Sasin w Seulu: złożyliśmy sobie bardzo mocne deklaracje

Ministerstwo Aktywów Państwowych i Ministerstwo Handlu, Przemysłu i Energii Korei Płd. zawarły w poniedziałek w Seulu porozumienie ws. współpracy i poparcia dla projektu budowy w Pątnowie elektrowni jądrowej w technologii koreańskiej

List podpisano w poniedziałek w Seulu w obecności wicepremiera Jacka Sasina i ministra handlu, przemysłu i energii Korei Płd. Lee Chang-Yanga. Strony - ministerstwa - deklarują w porozumieniu, że dołożą starań, aby określić zakres współpracy i agendę projektu w Pątnowie, a następnie przygotują zaktualizowaną wersję porozumienia. Strony deklarują też zacieśnienie współpracy w zakresie wymiany niezbędnych informacji.

Z polskich szacunków wynika, iż potrzeba 4-5 lat do przygotowania całej dokumentacji, zanim zacznie się budowa. W 100 proc. jestem przekonany, że do podpisania wiążących dokumentów dojdzie. Ze strony wszystkich trzech firm jest silna determinacja, by jak najszybciej takie dokumenty opracować. Jeszcze w tym tygodniu polski rząd zaakceptuje budowę innej elektrowni w partnerstwie z amerykańską firmą Westinghouse, a to oznacza, że w tym samym czasie będą realizowane w Polsce dwie wielkie inwestycje w energetykę jądrową - jedna w partnerstwie z USA, druga w partnerstwie z Koreą Płd. - mówił Sasin w Seulu.

Traktujemy te projekty jako całkowicie rozdzielne, jeśli chodzi o sposób realizacji inwestycji. Ale oba mieszczą się w rządowej strategii transformacji energetycznej. Tzw. projekt rządowy planujemy od kilku lat, został stworzony specjalny program, ale dopuszczaliśmy inne projekty, w innych modelach biznesowych - dodał wicepremier.