Atak nożownika we Francji. Rannych jest 4 dzieci

W czwartek rano 32 letni Syryjczyk Abdalmasih H., który starał się o azyl we Francji, zaatakował nożem osoby znajdujące się w parku w Annecy we wschodniej Francji. Rannych zostało 6 osób, w tym czworo dzieci - podała najnowszy bilans agencja AFP. Dwoje dzieci i jeden dorosły znajdują się w stanie ciężkim. Sprawca, jak podała stacja BFM TV, miał status uchodźcy w Szwecji.

Na miejscu ataku trwa akcja ratunkowa. Francuski parlament uczcił ofiary zamachu minutą ciszy. Prezydent Macron określił atak jako „absolutne tchórzostwo”, dodając, że naród jest w szoku w związku z tragedią.

Według relacji świadka, sprawca podszedł do spacerówek i zaczął wielokrotnie dźgać dzieci nożem. Kiedy zobaczył, że jest otoczony przez policjantów, podszedł do pary dorosłych i dźgnął starszą kobietę. Według świadka sprawca pobiegł również do starszego mężczyzny, który był z żoną i dźgnął go.

Według najnowszego bilansu ofiar w ataku rannych zostało 6 osób, w tym czworo dzieci, które znajdują się w stanie ciężkim. Dwoje z nich pozostaje w stanie zagrażający życiu – podała prefektura Górnej Sabaudii.

PAP/rb