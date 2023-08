Uszkodzili 30 aut. Policja zatrzymała podejrzanych

Policjanci z Łodzi zatrzymali 21- i 24-latka podejrzanych o uszkodzenie w poniedziałkową noc 30 samochodów zaparkowanych na osiedlu Retkinia. Mimo młodego wieku obaj mają bogatą policyjną kartotekę, zaś starszy ukrywał się, bo był poszukiwany do odbycia kary więzienia.

Pierwsze zgłoszenie dotyczące dwóch osób, które wybijały szyby w samochodach na parkingu przy ul. Kusocińskiego w Łodzi wpłynęło do policji w poniedziałek około godz. 1 w nocy. Gdy patrol dotarł na miejsce, sprawców już tam nie było - pozostawili po sobie zniszczone szyby w 13 pojazdach. Do wtorku fakt uszkodzenia aut zgłosiło policji łącznie 30 mieszkańców osiedla Retkinia.

Sprawą zajęli się funkcjonariusze z III Komisariatu - przeprowadzili szczegółowe oględziny, zabezpieczyli ślady kryminalistyczne, a przede wszystkim przejrzeli zapisy monitoringów znajdujących się w rejonie zdarzenia.

„Retkińscy policjanci wspierani przez kolegów z Komendy Miejskiej i Wojewódzkiej Policji w Łodzi na bazie zebranego materiału dowodowego i pozyskanych informacji wytypowali osoby mogące stać za tym bezmyślnym aktem wandalizmu. Ustalili, w jakim rejonie miasta mogą przebywać podejrzani i poddali go wnikliwej obserwacji. We wtorek ok. godziny 20.30 jeden z patroli zauważył w rejonie skrzyżowania ulic Maratońskiej i Popiełuszki dwóch mężczyzn odpowiadających rysopisom sprawców. Jeden z nich wszedł na teren stacji benzynowej, natomiast drugi na widok policjantów usiłował uciec. Już po chwili obaj zostali zatrzymani” - zrelacjonowała Katarzyna Zdanowska z Komendy Miejskiej Policji.