Policja czuwa także w sieci - zatrzymano pedofila!

Policjanci ze Świebodzina (Lubuskie) zatrzymali 21-latka od zarzutem dokonania co najmniej 30 oszustw metodą na "blika". Miał on wyłudzać pieniądze oferując bilety na popularny festiwal muzyczny, których nie miał – poinformował we wtorek st. asp. Marcin Ruciński z KPP w Świebodzinie