Powiem to jasno i wyraźnie: Izrael jest państwem terrorystycznym - stwierdził w środę prezydent Turcji Recep Tayyip Erdogan w wystąpieniu adresowanym do parlamentarzystów z rządzącej w kraju Partii Sprawiedliwości i Rozwoju (AKP) .

Grozisz użyciem broni jądrowej, ale to nie ma znaczenia, i tak jesteś skończony - dodał Erdogan.

Twój koniec nadejdzie wkrótce, niezależnie od tego, czy masz broń atomową, czy nie - zwrócił się turecki przywódca do premiera Izraela Benjamina Netanjahu. Zgromadzeni w sali parlamentarzyści AKP zareagowali na tę wypowiedź aplauzem.

Prezydent Turcji ocenił, że „jeśli Izrael będzie kontynuować swoje masakry (w Strefie Gazy ), na całym świecie będzie postrzegany jako państwo terrorystyczne”.

Izrael przyjął taktykę totalnego zniszczenia miast i ich mieszkańców. Nie mamy wątpliwości co do tego, że Hamas składa się z wojowników oporu, chcących bronić swojej ojczyzny, niezależnie od szkód, które może to niektórym wyrządzić - oznajmił Erdogan.