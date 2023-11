Pożyczyli 160 tys. zł a stracili nieruchomość wartą miliony złotych

Prokurator Generalny Zbigniew Ziobro złożył kolejną z szeregu skarg nadzwyczajnych odnoszących się do lichwiarskich pożyczek. Tym razem kobieta pożyczyła 650 zł, ale odsetki wynosiły 1 proc. dziennie, więc łączna kwota już spłacona i pozostała do uregulowania, to już blisko 80 tys. zł