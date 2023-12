Media: Rosja planuje podbój dalszych obszarów Ukrainy

Według informacji dziennika „Bild” Rosja pracuje nad wdrożeniem nowego średnioterminowego planu wojennego przeciw Ukrainie, który po raz kolejny przewiduje podbój dużych obszarów sąsiedniego kraju. Rosja liczy na dalszy spadek poparcia Zachodu dla Ukrainy - a także na pozorowane negocjacje mające na celu wprowadzenie świata w błąd co do „pokojowych intencji” Rosji.

Kreml wyznaczył również konkretne cele dla swojej armii w zakresie nowych podbojów na Ukrainie, wynika z informacji wywiadowczych udostępnionych „Bildowi”.

Rosyjski plan zakłada, że cały Donbas, tj. obwody doniecki i ługański, znajdzie się pod rosyjską kontrolą do końca 2024 r. i Rosjanie dotrą aż do rzeki Oskoł w obwodzie charkowskim.

Rosja kontroluje obecnie tylko około połowy obwodu donieckiego i około 95 procent obwodu ługańskiego. Główne miasta, takie jak Kramatorsk, Słowiańsk i Pokrowsk, są nadal kontrolowane przez Ukrainę. Ma się to zmienić do końca 2024 roku. „Ale to nie wszystko”, pisze „Bild”.