W Rosji lecą głowy. Putin dymisjonuje dowódcę floty

Po serii upokarzających strat na Morzu Czarnym prezydent Rosji Władimir Putin zwolnił dowódcę marynarki wojennej, admirała Nikołaja Jewmienowa - podał we wtorek brytyjski dziennik „Financial Times”, powołując się na dwóch ukraińskich urzędników zaznajomionych z sytuacją.

Według tych źródeł Ewmienowa, który dowodził marynarką wojenną od 2019 roku, zastąpił dowódca Floty Północnej Aleksandr Moisiejew. Informację tę wcześniej podał, powołując się na anonimowe źródła, rosyjski dziennik „Izwiestia”, którego właścicielem jest jeden z najbliższych przyjaciół Putina.

Sukcesy Ukrainy na Morzu Czarnym

Jak pisze „FT”, decyzja ta pokazuje, że choć siły rosyjskie zdobywają przewagę wzdłuż 1000-kilometrowej linii frontu na lądzie, Ukraina zmusiła Rosję do odwrotu na Morzu Czarnym. Korzystając z własnych dronów i zaawansowanej broni dostarczanej przez kraje zachodnie, Ukraina zatopiła kilka rosyjskich okrętów wojennych i zestrzeliła wiele samolotów o dużej wartości, co skłoniło Rosję do przeniesienia Floty Czarnomorskiej bardziej na wschód i wstrzymania całodobowego rozpoznania powietrznego pola bitwy.

Sukcesy Ukrainy na Morzu Czarnym spowodowały przełamanie rosyjskiej blokady jej portów, a to umożliwiło wznowienie eksportu zbóż. W lutym osiągnął on najwyższy poziom od początku rosyjskiej inwazji.

Ukraińscy urzędnicy, którzy potwierdzili zmianę w dowództwie rosyjskiej marynarki wojennej, powiedzieli również „FT”, że wskutek ataku przeprowadzonego przez Ukrainę w weekend poważnie uszkodzone zostały dwa rosyjskie samoloty wczesnego ostrzegania i kontroli powietrznej A-50, znajdujące się w zakładzie naprawy samolotów w Taganrogu na południu kraju.

„FT” pisze, że zdjęcia satelitarne zdają się potwierdzać ich ocenę. Pokazują one ślady wybuchów w miejscu, w którym jeden z samolotów był zaparkowany na płycie lotniska w momencie ataku oraz na dachu hangaru, w którym prawdopodobnie znajdował się drugi samolot.

Rosja ma nie więcej niż 10 samolotów wczesnego ostrzegania. Według informacji ukraińskich czasie konfliktu na Ukrainie Rosja straciła dwa A-50 zestrzelone i jeden wyeliminowany na skutek poważnych uszkodzeń po ataku naziemnym na lotnisku na Białorusi.

Z Londynu Bartłomiej Niedziński (PAP), sek

