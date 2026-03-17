Gigant z Piły opiłowuje załogę. Prawie 300 osób na bruk

Masowe zwolnienia w znanej fabryce. Jeden z największych pracodawców w Wielkopolsce, firma Signify Poland, przygotowuje się do redukcji 295 stanowisk w zakładzie produkcyjnym w Pile oraz w biurach w Łodzi i Warszawie. Miniony rok był rekordowy pod względem zwolnień grupowych: zgłoszono ich do urzędów pracy ponad 97,6 tys. – najwięcej od globalnego kryzysu finansowego z lat 2008–2009 i trzy razy tyle, ile w 2024 roku.

Signify Poland jest największym pracodawcą przemysłowym w regionie pilskim. Redukcja zatrudnienia ma związek z wygaszaniem części produkcji. Rzeczniczka spółki, Ewa Czaińska, powiedziała Polskiej Agencji Prasowej, że w zakładzie w Pile „stopniowo wygaszane są wybrane procesy związane z produkcją oświetlenia konwencjonalnego”. Cały proces m zostać sfinalizowany do końca roku. Firma skupia się na energooszczędnych rozwiązaniach LED oraz zintegrowanych systemach oświetleniowych.

Będą odprawy, ale to marna pociecha

„Redukcja 295 stanowisk to trudny, ale konieczny krok. Proces jest prowadzony zgodnie z ustawą o zwolnieniach grupowych. Osoby, które stracą pracę mogą liczyć odprawy przekraczające wymogi. Przygotowano dla nich również program wsparcia realizowany przez zewnętrznego partnera” – poinformowała Czaińska, Dodała, że w ramach prowadzonej transformacji do Polski trafiają nowe linie produkcyjne, w tym technologia druku 3D. W nadchodzących latach pozwoli to stworzyć w pilskim zakładzie około 100 nowych miejsc pracy w Pile.

27 tys. pracowników w 70 krajach

Zakład w Pile wytwarza oświetlenie konwencjonalne do zastosowań specjalnych, oprawy profesjonalne i konsumenckie w technologii LED, systemy Hue oraz elektronikę oświetleniową. W mieście mieszczą się też działy odpowiedzialne m.in. za badania i rozwój, finanse, logistykę czy HR na poziomie regionalnym i globalnym firmy. W Polsce Signify zatrudnia około 2700 osób, posiada fabryki w Pile i Kętrzynie, centrum usług wspólnych w Pile i Łodzi oraz biuro handlowe w Warszawie. Jest obecna w ponad 70 krajach, zatrudnia łącznie około 27 tys. pracowników. W 2025 roku firma osiągnęła sprzedaż na poziomie 5,8 mld euro.

Źródło: PAP

Oprac. GS