Zakup za ponad 43 tys. zł? Ujawnij swoje wrażliwe dane!

Zakup luksusowego auta, zegarka czy obrazu będzie oznaczał obowiązkową weryfikację klienta. Sam przelew bankowy przestanie bowiem wystarczać jako dowód legalności pieniędzy. Nowe porządki wejdą w życie już w 2027 roku, będą się wiązać z dodatkowymi obowiązkami dla sprzedawców. Bruksela przekonuje, że przeciwdziała w ten sposób praniu brudnych pieniędzy. Ale czy rzeczywiście tylko o to chodzi?

W połowie lipca 2027 roku wejdzie w życie unijne rozporządzenie AMLR (Anti-Money Laundering Regulation), które wprowadzi jednolite zasady przeciwdziałania praniu pieniędzy we wszystkich państwach członkowskich. Nowe przepisy oznaczają rewolucję zarówno dla przedsiębiorców, jak i dla klientów. Najważniejsze jest to, że znaczenie przestanie mieć sposób płatności. Nawet przelew wykonany z własnego rachunku bankowego nie zwolni kupującego z obowiązkowej kontroli.

Szczegółowa weryfikacja powyżej 10 tys. zł

Kluczową zmianą będzie obowiązek identyfikacji klienta przy transakcjach przekraczających 10 tys. euro. W polskich realiach oznacza to kwotę około 43 tys. zł.

Osoba dokonująca zakupu powyżej tego progu będzie musiała przekazać sprzedawcy szereg danych pozwalających potwierdzić jej tożsamość i źródło pochodzenia środków. W praktyce może to oznaczać konieczność podania:

►numeru PESEL,

►numeru NIP,

►numeru rachunku bankowego IBAN.

To istotna zmiana wobec obecnych zasad. Dotąd wielu klientów zakładało, że skoro pieniądze pochodzą z oficjalnego konta bankowego, to sam przelew stanowi wystarczające potwierdzenie legalności przelewanych pieniędzy. Po wejściu nowych regulacji takie podejście przestanie obowiązywać.

Na celowniku dealerzy aut, galerie sztuki czy kluby sportowe

Procedury związane z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy przez lata kojarzyły się przede wszystkim z bankami i instytucjami finansowymi. Unijny pakiet AML znacząco jednak rozszerza listę podmiotów zobowiązanych do sprawdzania klientów. Nowe obowiązki obejmą m.in. dostawców usług związanych z kryptowalutami, platformy crowdfundingowe oraz firmy pożyczkowe. Szczególnie duże zmiany czekają branże zajmujące się handlem dobrami o wysokiej wartości. W gronie podmiotów zobowiązanych do prowadzenia szczegółowej weryfikacji znajdą się dealerzy samochodów, pośrednicy nieruchomości, galerie sztuki, domy aukcyjne i marszandzi, ale również adwokaci i kluby sportowe.

Gotówka pod jeszcze większym nadzorem

Nowe przepisy szczególnie mocno uderzą w zwolenników płatności gotówkowych. Dla takich transakcji przewidziano bowiem znacznie niższe progi kontrolne. Zdaniem ekspertów, limit może pojawić się już przy transakcjach gotówkowych o wartości od 3 tys. euro. W praktyce oznacza to konieczność potwierdzenia tożsamości klienta oraz sprawdzenia, czy działa on we własnym imieniu, czy też reprezentuje inny podmiot lub ukrytego beneficjenta rzeczywistego.

Koniec luk między krajami UE

Bruksela stoi na stanowisku, że celem reformy jest uszczelnienie europejskiego systemu finansowego. Dotychczas przestępcy mogli wykorzystywać różnice pomiędzy krajowymi regulacjami, przenosząc działalność tam, gdzie wymogi były mniej restrykcyjne. Od lata 2027 roku zasady mają być identyczne w całej Unii Europejskiej.

Firmy mają niewiele czasu

Dla wielu przedsiębiorców nowe regulacje oznaczają konieczność wdrożenia procedur, z którymi wcześniej nie mieli do czynienia. Szczególnie trudne może to być dla firm handlowych, które dotąd nie prowadziły rozbudowanych procesów identyfikacji klientów. Jedno jest pewne: od 2027 roku zakup drogiego samochodu, luksusowego zegarka czy wartościowego obrazu nie będzie już wyłącznie transakcją handlową. Dla kupującego stanie się również obligatoryjną procedurą weryfikacyjną.

Grzegorz Szafraniec, Wiadomości Agro telewizji wPolsce24; Źródło: Komisja Europejska, Money.pl

»» Odwiedź wgospodarce.pl na GOOGLE NEWS, aby codziennie śledzić aktualne informacje

»» O bieżących wydarzeniach w gospodarce i finansach czytaj tutaj:

340 sklepów sprzedanych za złotówkę

Nieruchomości letniskowe wyszły z mody

Technologia AI pożera wodę i prąd, wypluwa góry śmieci

»»Daniel Obajtek: Niemcy chcą dominacji gospodarczej – oglądaj „RH+” w telewizji wPolsce24