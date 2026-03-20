Mniej gotówki, większa kontrola! UE dokręca śrubę

Coraz trudniej podjąć z bankomatu… własne pieniądze, a limity jednorazowej czy dziennej wypłaty kurczą się w całej Europie. System się uszczelnia, a gotówka powoli traci pozycję i niezależność, jaką dotąd dawała użytkownikom.

Od wczoraj (19 marca) obowiązuje nowy limit wypłat BLIK-iem w bankomatach Euronetu – jednej z największej tego typu sieci w Polsce. Wartość jednorazowej transakcji wynosi obecnie zaledwie 200 zł (!). Żart? Nie, bo – zgodnie z doktryną lewicowo-liberalnych elit, które narzucają otoczeniu swoje zasady – dostęp do gotówki przestaje być czymś oczywistym.

Na szczęście użytkownicy BLIK-a nadal mogą swobodnie korzystać z ponad 13 tys. bankomatów należących do największych banków oraz około 8 tys. maszyn będących własnością innych operatorów, gdzie wciąż jeszcze obowiązują standardowe (tj. wyższe) limity transakcyjne. Mowa o bankomatach sieci: ING, mBank, Millenium, PKO Bank Polski, Santander, Bank Pekao, BNP Paribas, Grupa Planet Cash czy Grupa BPS. Jak wyliczył portalBank.pl, w 2025 roku użytkownicy wykonali w bankomatach 79 mln operacji.

Bank patrzy na ręce klientowi

Chociaż formalnie osoby fizyczne nie mają limitu, w praktyce banki mogą blokować operacje i wymagać wizyty w oddziale. Przy wyższych kwotach konieczne jest uzasadnienie przelewu. Transakcje powyżej 15 tys. euro trafiają do systemu kontroli państwa.

Bruksela zaostrza kurs

W części krajów wypłata gotówki przypomina procedurę administracyjną. Przy wyższych kwotach trzeba zgłaszać operacje wcześniej, a brak takiej sygnalizacji grozi wysoką grzywną. Od 2027 roku w całej UE ma obowiązywać limit 10 tys. euro, z możliwością jego obniżania.

Gotówka, czyli pełna kontrola?

Zmiany tłumaczone są walką z przestępczością, ale jednocześnie rosną obawy o możliwą inwigilację i ograniczanie swobody dysponowania przez obywateli własnymi pieniędzmi. Choć formalnie osoby prywatne nie mają limitów, w praktyce wszystkie operacje kontrolują banki. Przy większych przelewach, np. przy zakupie nieruchomości, konieczna jest wizyta w oddziale i przedstawienie dokumentów. Dzienny limit przelewów często wynosi około 200 tys. zł, a każda większa operacja podlega analizie. Dodatkowo transakcje o wartości powyżej 15 tys. euro są automatycznie raportowane do państwowych instytucji. Dla wielu firm oznacza to de facto koniec realnego obrotu gotówką.

Grzegorz Szafraniec