Szokujący sposób na niszczycielskie kruki

Krukowate. Strategia działania tych uznawanych za jedne z najinteligentniejszych zwierząt jest prosta – nadlatują w wielkich stadach, szturmują i odfruwają z łupem w bezpieczniejsze miejsce. Robią kilkanaście takich powtórek, a następnie ustępują miejsca kolegom. Taka sekwencja zdarzeń może doprowadzić nawet do „wydziobania” całego zasiewu.

Do tej pory nie było sensownego sposobu na kruczą recydywę, jednak teraz się pojawił. Jest prosty. Oby okazał się równie skuteczny. Wynalazł go i stosuje w praktyce pewien rolnik z Badenii-Wittenbergi (południowo-zachodnie Niemcy). Opiera się na… balonach wypełnionych helem. Rzucają one cień, który daje wrażenie, że nad polem krążą skrzydlate drapieżniki.

Hel na odsiecz

Wynalezienie „helowego remedium” wcale nie było proste, ponieważ kruki w Polsce są po częściową ochroną gatunkową. Oznacza to, że nie wolno ich zabijać, płoszyć, chwytać, przetrzymywać bez odpowiednich zezwoleń oraz niszczyć ich gniazd. Kruki to nie jedyne ptaki z jakimi mają problem rolnicy. Inny szkodnik, którego populacja rośnie w siłę to żurawie. Szacuje się, że jedna piąta z zamieszkujących UE osobników żyje w Polsce.

Problem żurawi narasta

Osiągnęły one perfekcję w niszczeniu świeżo wysianych roślin na czas. Również tutaj szczególnie narażone są uprawy kukurydzy i innych roślin ciepłolubnych. Żurawie wyjadają ziarniaki, wyrywając młode siewki. W jednej chwili na plantacji może przysiąść stado liczące nawet kilkaset osobników i to nawet na terenach oddalonych od większych zbiorników wodnych.

Chronione. Pozostaje liczyć straty

Największy problem z żurawiami jest jednak taki, że znajdują sią one pod ścisłą ochroną. Zgodnie z ustawą o ochronie przyrody, Skarb Państwa odpowiada tylko za szkody wyrządzone przez żubry, wilki, rysie, niedźwiedzie i bobry. Nie ma tam wzmianki o żurawiach, co oznacza że roszczenia rolnika w związku z wyrządzeniem szkód przez te ptaki są nieuzasadnione przepisami prawa i żadne odszkodowanie mu nie przysługuje. Co mogą zatem zrobić nie pakując się przy okazji w tarapaty? Liczyć straty.

Grzegorz Szafraniec, Wiadomości Agro telewizji wPolsce24; Farmer.pl. news.agro.com.pl

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